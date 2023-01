Björn Joossens viert terugkeer bij Cappellen met clean sheet tegen Jong Beerschot (0-2): “Ervaring gaf de doorslag”

In een kansarme eerste helft kon Cappellen niet overtuigen tegen een potig Beerschot en dus was de 0-0 ruststand logisch. Na de pauze schakelden de bezoekers wel een versnellinkje hoger en dat resulteerde in de voorsprong via van Zantvoort. Helemaal in het slot zette Ristovic de eindstand op het bord na een corner van Deckers. Zo werd het een verdiende, maar felbevochten zege voor Cappellen tegen de rode lantaarn.

“Dit was geen goede wedstrijd en dat gold voor de twee ploegen”, zegt doelman Björn Joossens die zijn terugkeer in doel na ruim twee maanden afwezigheid vierde met een clean sheet. “Het veld lag er heel slecht bij en dat speelde zeker niet in ons voordeel. In dat opzicht is het resultaat dus het belangrijkste. Het was een vrij kansarme partij, maar onze ervaring gaf de doorslag. Zo maakten we de 0-1 op een moment waarop zij even uit organisatie stonden. Een organisatie die voorts echt goed op punt stond trouwens. Op basis van wat ik zag, verbaast het me dat Beerschot laatste staat. Ik zag al minder goede ploegen aan het werk.”

“Echt aanspraak maken op een resultaat konden ze dan weer niet. Ik moest me nooit echt onderscheiden. Beerschot kreeg een kans en die trapten ze dan nog zelf over. Daarmee zeg ik niet dat wij superieur waren, maar met ook nog een bal tegen de lat mochten wij de zege wel meer claimen. Het was een moeilijke wedstrijd en dan doet het deugd om die zonder al te veel kleerscheuren door te komen.”

Lange maanden

“Hoe het voor mij was om weer tussen de palen te staan? Het waren twee lange maanden, maar dat wist ik op voorhand. Het lastigste was dat ik de galamatch in de beker tegen Union en de wedstrijden tegen de ploegen uit mijn regio, tussen Mechelen en Puurs, aan me voorbij moest laten gaan. Maar mijn focus lag dus altijd op de herstart in januari en ik ben blij dat ik die haalde. Ik sukkelde met een scheur in het buitenste ligament van mijn linkerknie en dat zal zich nog even laten voelen wat stramme spieren betreft, maar ik ben blij dat ik terug ben.”

En zo mag Joossens zich meteen opmaken voor drie wedstrijden in een week, want woensdag komt Diegem langs in Kapellen voor de inhaalwedstrijd. “We hebben wel wat rotatieopties indien nodig”, aldus de goalie. “Hopelijk kunnen we doorgaan op het elan wat puntenwinst betreft en dan blijven we bovenaan meedraaien. Opnieuw de nul houden is voor mij alvast belangrijk.”

Kort

In de rand maakte de clubleiding nog voor Nieuwjaar bekend dat Laurens Symons (ex-KV Mechelen en Lokeren-Temse) ook volgend seizoen bij Cappellen voetbalt. De 21-jarige aanvaller scoorde dit seizoen al elf keer.

U23 Beerschot - Cappellen 0-2

Beerschot: Matijas, Kaissi,De Kuyffer, Sqalli, Muyldermans, Van Steenwinkel, De Stobbeleir (86' Gonçalves),, Soenen, Hamad, Goossens, Van Meirvenne (77' Azzaoui).

Cappellen: Joossens, Deckers, Van Kerckhoven, Verbist (64' Nöstlinger), Van Zantvoort, Kesteleyn, Kil, Ristovic, Lemaire (64' El Madani), Geudens (20' Meukens), Symons (83' Tshimanga).

Doelpunten: 52' Van Zantvoort (0-1), 88' Ristovic (0-2).

Geel: Sqalli, Van Steenwinkel, Soenen, Symons, Kaissi.