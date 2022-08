Björn Joossens en Cappellen stunten tegen Heist (2-1) en gaan in pot met eersteklassers: “Liefst KV Mechelen of Antwerp”

voetbal beker van BelgiëCappellen mag zichzelf stilaan een bekerploeg noemen, want voor de derde keer in zes jaar tijd plaatste de club zich voor de zestiende finales van de beker van België. Tegen eerstenationaler Heist afgelopen zondag kwamen de troepen van Tom Schipper al in de eerste helft 2-0 voor en stopte doelman Joossens een bezoekende strafschop. Na de pauze voerde Heist de druk logischerwijze op, maar viel de aansluitingstreffer pas in de slotfase. Te laat, want hoewel er nog wel wat hoge ballen richting Joossens werden gepompt, leverde het slotoffensief niets meer op.

“En dan mag je van een stunt spreken”, aldus Björn Joossens. “Bij Heist waanden ze zich voor de partij al zegezeker, zo lieten ze toch uitschijnen in de pers. Dat was voor ons een extra motivatie. We begonnen dan ook goed aan de wedstrijd, maar die had er ook anders kunnen uit zien als die penalty erin was gegaan bij 0-0. Of ik een strafschopspecialist ben? Anderen zeggen van wel en ik stop er wel regelmatig een, maar ik zeg dat niet zo gauw van mezelf.” (lacht)

Collectief

“Het bleek een kantelpunt, want wij scoorden daarna twee keer en gingen ook met die verdiende 2-0 de rust in. Maar dan weet je tegelijkertijd ook dat Heist na rust de druk zal opvoeren. In praktijk viel dat in eerste instantie nog mee, maar ze zaten er wel heel kort op. Zo begonnen ze meteen te zeuren als ik de bal nog maar net in mijn handen had om hem weer in het spel te brengen. De scheids ging daarin mee en dan is het niet altijd makkelijk om je te organiseren als ploeg. Maar we stonden er wel als collectief en hielden goed stand. Ook na de aansluitingstreffer hoefde ik niet echt meer tussenbeide te komen. Ze dwongen nog wel wat corners af waarop hun doelman in extremis nog rakelings naast kopte, maar dat was het.”

KV of Antwerp

Zo mogen jullie dromen van een mooie affiche. “En toch heb ik geen favoriet”, zegt de goalie. “Ik ben geen uitgesproken fan van KV Mechelen, maar als Mechelaar zou het wel leuk zijn om Achter De Kazerne te spelen. Onze groep telt echter veel Antwerp-supporters en zij willen maar al te graag naar de Bosuil. (lacht) Uiteindelijk maakt het weinig uit, maar we hopen wel op een wedstrijd met enige beleving. Een Zulte Waregem of Eupen hopen we te vermijden.”

Competitiestart

“Maar dat is nog ver van mijn bed. Pas eind deze maand weten we wie onze tegenstander is voor die bekerwedstrijd in november en eerst is er natuurlijk nog de competitiestart. Tegen Diegem zal ons plan tactisch moeten kloppen, maar de grootste uitdaging ligt op het mentale vlak. Na een wedstrijd zoals die tegen Heist heerst er altijd het gevaar dat we bepaalde zaken te licht opnemen. Dat moeten we dus zien te vermijden.”

Cappellen FC: Joossens, Kesteleyn, Geudens, Ristovic, Deckers, El Madani (63′ Meukens), Kil, Van Kerckhoven, Van Zantvoort, Symons (63′ Walen De Keyser), Lemaire (80′ Diawara).

Heist: Vandermotten, Wijns, Vande Cauter, Peers, Nys, Van Aerschot (76′ Ferreira Carrasco), Sabhaoui, Augustynen (46′ Absisan), Lemti (46’Benhamour), Orye (61′ Troonbeeckx), Diedhiou (61′ Colman).

Doelpunten: 27′ Van Zantvoort (1-0), 37′ El Madani (2-0), 82′ Troonbeeckx (2-1).

Geel: Vande Cauter, Absisan, Benhamou.

