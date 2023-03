Björn Joossens en Cappellen ondanks dominantie zwaar onderuit bij efficiënt Tongeren (5-2): “Ongelofelijk dat we deze match verliezen”

Cappellen boekte vorig weekend een deugddoende zege in de derby tegen City Pirates en dus was het uitkijken naar de bevestiging op het veld van Tongeren. De troepen van Kris Lenaerts speelden wat dat betreft een prima wedstrijd in Limburg, maar de prestatie van geenszins in lijn met de score. Cappellen was dominant en voetbalde een resem kansen bij mekaar, maar stapte finaal met een 5-2 nederlaag van het Tongerse kunstgras.

“Het is eigenlijk ongelofelijk dat we deze wedstrijd verliezen”, zegt Cappellen-doelman Björn Joossens na afloop. “Als je het resultaat ziet, zou je denken dat we helemaal zijn weggespeeld, maar niets is minder waar. We waren in het grootste deel van de wedstrijd dominant en dwongen heel wat kansen af, maar kregen telkens het deksel op de neus.”

Frustrerend

“Dan kan je hier met een slecht gevoel vertrekken omwille van de cijfers, maar dat is eigenlijk niet nodig als je onze wedstrijd bekijkt. Voor mij als doelman is het natuurlijk wel frustrerend als je maar vijf ballen ziet in negentig minuten en ze allemaal tegen de touwen gaan. Wat we dus absoluut moeten analyseren de komende dagen is de manier waarop we die vijf grote kansen weg gaven tegen Tongeren. Er waren individuele fouten bij, en dat gebeurt nu eenmaal in het voetbal, maar dan moeten we proberen om die te voorkomen.

Efficiëntie

“Of deze wedstrijd dan terug te brengen is naar een verschil in efficiëntie? Uiteindelijk wel. Zij trapten alles binnen en als je dan zelf maar twee keer scoort uit wel vijftien kansen, dan kan je niet om dat verschil in efficiëntie heen. Aan ons om daar weer aan te werken en te zorgen dat we scherper zijn in de zones van de waarheid. En ik twijfel er niet aan dat we die draad snel weer zullen oppikken, want de kwaliteit is er.”

Kampioen

“Deze nederlaag is dubbel jammer omdat we zo weer de kans laten liggen om naast Hades te komen, maar vooral omdat Lyra-Lierse weer dichterbij sluipt en ook Belisia over ons kan springen in de stand. Hades vroeg geen licentie aan en dus is het wel een doel geworden om voor de titel te gaan. Als je rechtstreeks wil promoveren, dan doe je dat liefst als kampioen en niet zomaar als tweede omdat de eerste geen licentie kreeg.”

“De komende weken krijgen we dus nog de kans om deze uitschuiver recht te zetten. Op basis van de match tegen Tongeren kan je niemand iets verwijten, maar als we eerlijk zijn is de recente 3 op 12 gewoon te weinig. Aan ons om te reageren tegen Londerzeel, maar na de 5-1 nederlaag uit de heenronde zal het ons aan motivatie niet ontbreken.”