Bjorn Dupon volgend seizoen T1 van vernieuwd Jonkershove: “Begin het liefst met schone lei in vierde provinciale”

Dupon is geen onbekende in het West-Vlaamse provinciale voetbal, met een lange spelerscarrière als doelman bij achtereenvolgens Sporting Keiem, SV Woumen, WS Houthulst, SV Koekelare, WS Houthulst, VC Ichtegem, SV Veurne en opnieuw WS Houthulst, waar hij de voorbije jaren T2 was onder verschillende trainers. Onder een nieuw bewind bij Jonkershove krijgt hij nu de kans om zich als hoofdtrainer te bewijzen.

“Het klopt dat er hier heel wat veranderingen doorgevoerd werden”, vertelt Dupon. “Een groot deel van het bestuur is vervangen door een nieuwe, jongere generatie en de meerderheid van de huidige spelersgroep zoekt na dit seizoen andere oorden op. Zo zijn we nog niet zeker of we tegen volgend seizoen een kwaliteitsvolle kern kunnen uitbouwen voor derde provinciale, waardoor we overwegen om vrijwillig te zakken naar vierde en daar met een schone lei en een jonge ploeg te herbeginnen. Die laatste optie draagt mijn voorkeur uit, want we hebben ook beslist om nog maar één keer per week te trainen. De vele jonge studenten hebben het immers moeilijk om twee keer per week af te komen naar Jonkershove en ik train liever één keer met een volledige ploeg, dan twee keer op halve kracht.”