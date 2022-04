Björn De Decker boekt in Wortegem emotionele zege: “Kreeg het lastig toen ik over streep reed”

Drie Oost-Vlaamse eliterenners zonder contract domineerden de regionale wedstrijd in Wortegem. Björn De Decker haalde het van Guillaume Seye. Wesley Van Dyck haakte in het slot af en werd derde.

De koers in Wortegem stond zaterdag voor de start in het teken van Niels De Vriendt, de belofte die begin juli 2020 tijdens een corona-oefenkoers in Wortegem overleed. Op het selectieve parcours stond de deur achteraan voortdurend open. De Decker, Seye en Van Dyck overleefden de definitieve schifting. In de laatste rechte lijn was De Decker, pas terug na schorsing van vier jaar, sneller dan Seye. Voor de Wondelgemnaar een emotionele zege.

“Omdat er bij de WAOD weinig wedstrijden zijn probeer ik het af en toe nog eens bij de elite zonder contract en beloften”, vertelde ‘Deckerke’. “Dit was een bijzonder lastige koers. De kilometers heb ik nochtans niet in de benen. Ik kreeg het moeilijk toen ik over de streep bolde. Ben heel blij dat ik weer kan koersen. Ik ga, dankzij mijn fantastische sponsor (John Saey, red.) zo veel mogelijk wedstrijden proberen rijden. Dat is het belangrijkste.”

Solo gecounterd

Guillaume Seye, regerend Belgisch kampioen tijdrijden, moest in de laatste meters het hoofd buigen. “In de slotronde zette ik nog eens alles op alles”, aldus Seye. “Twee, drie kilometer reed ik alleen, maar Björn kon in z’n eentje het gaatje dichten. Toen hij die inspanning kon voltooien besefte ik dat hij heel sterk was. Ik probeerde hem nog één keer kwijt te spelen. Hij bleef op een paar fietslengten hangen en pikte weer aan.”

Naar PK tijdrijden

Dus moest Seye de winst aan De Decker laten. Twintig tellen later bolde Wesley Van Dyck als derde over de streep. “Mijn twee kameraden gingen liever zonder mij naar de streep”, lachte hij. “Ik had een ferme inspanning moeten doen om bij hen te komen en raakte niet herzet. Björn en Guillaume waren sterker. In elk scenario zou ik derde geworden zijn. Volgende donderdag ga ik in St-Lievens-Esse voor het eerst deelnemen aan het Oost-Vlaams kampioenschap tijdrijden. In functie van het BK tijdrijden dat in Gavere aan mijn deur passeert. Maandag train ik een eerste keer op de tijdritfiets van Alexander Alonso. Ik start het PK tegen de klok met de ambitie om de top tien te halen. Nog voor de start is dat gelukt want er zijn slechts tien deelnemers.”