Bjorn Cool (FC Meulebeke): “Super: veertien op achttien en contractverlenging”

Prima trainerswissel

Met een trainerswissel hopen de clubs altijd op een shockeffect en eersteprovincialer FC Meulebeke is daar een sprekend voorbeeld van. “Toen ik hier aankwam, stond de club op de voorlaatste plaats”, gaat een enthousiaste Bjorn Cool verder. “Zes weken zijn we nu ongeslagen en we speelden al tegen een tweetal toppers. Puike resultaten dus en qua punten heeft de club nu al even veel punten als vorig seizoen. In de stand staan we nu op een negende plaats met achttien punten. Die rustige plaats in de middenmoot willen we zeker en vast behouden want we hebben de voorbije weken bewezen dat we als stevige middenmoter in eerste provinciale verder kunnen. Onze groep kende de voorbije weken een enorme groeimarge en is bereid hard te blijven werken om die goede prestatiecurve aan te houden.”