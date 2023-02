Bjorn Cool (FC Meulebeke): “Slechts twee keer verloren in laatste veertien matchen”

Bij het bestuur is men alleszins tevreden met het geleverde werk van coach Bjorn Cool want de 47-jarige in Brugge wonende coach tekende reeds bij. “Na zes matchen nam ik de teugels in handen”, stelt Bjorn Cool. “Toen had de club slechts vier punten en zat het in meer dan heikele papieren. Ondertussen is de hemel boven FC Meulebeke toch al wat opgeklaard vermits we nu toch een mooie stek in de middenmoot bekleden.”

Slechts twee nederlagen

“Slechts twee keer verloren in onze laatste veertien matchen, dat is niet mis. Ik kan dus een vrij positief bilan opmaken maar toch zaten er ook enkele gelijke spelen tussen. Goed, alles bij elkaar genomen denk ik dat we in die middenmoot op onze plaats staan. We hebben voldoende kwaliteiten in huis om een dergelijke plaats op te eisen maar er is nog werk aan de winkel. Qua inzet en mentaliteit zit alles prima maar uiteraard moeten heel wat spelers nog verder doorgroeien en ook als team kan het uiteraard steeds beter. In de maanden januari en februari speelden we haast nooit met dezelfde elf en dat werkte toch wat nefast. Examens, blessures, schorsingen: het was vaak puzzelen. Het grote voordeel echter is dat ik veel meer spelers aan het werk zag en dat ik ook verschillende spelers eens op een andere positie kon of moest uitspelen. Dat zorgde ervoor dat ik nu over een grotere en polyvalentere groep kan beschikken.”

Positie proberen te behouden

“Uiteraard zijn we nog niet aan de meet en zijn er nog 27 punten te verdienen. Ondanks onze rustige middenmootpositie mogen we niet bij de pakken blijven zitten en moeten we proberen er nog het maximum uit te puren. Proberen onze positie te behouden is onze eerste doelstelling maar het zou mooi zijn als we in die linkerkolom zouden kunnen eindigen. Verder zou ik ook graag terug werk maken van een stevige thuisreputatie. Zaterdagavond ontvangen we Heestert en gaan we voluit voor winst.”