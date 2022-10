Bjorn Cool en FC Meulebeke buigen 1-2-achterstand om in 3-2-zege tegen FC Moen: “Eerste stap in de goede richting is gezet”

De 47-jarige Bjorn Cool is geen onbekende in het voetbal. Hij verkende reeds heel wat horizonten in West- en Oost-Vlaanderen. “Ik heb inderdaad heel wat ex-clubs”, lacht ex-middenvelder en centrale verdediger Bjorn Cool, die beroepshalve vervoerregiomanager bij De Lijn is. “Ik verdedigde immers de kleuren van onder meer Aalter, Torhout, Denderhoutem, Maldegem, Deinze en Harelbeke in de nationale reeksen. Daarna volgden nog passages bij VG Oostende en Steenbrugge. Als coach was ik vier seizoenen T1 bij Maldegem en drie campagnes bij de toenmalige eersteprovincialer VV Westkapelle. Op vraag van Hans Cornelis werd ik daarna drie seizoenen lang T2 bij SKV Zwevezele, waar het nationale verhaal van de club vorig seizoen spijtig genoeg eindigde. Ik had echter de ambitie om weer hoofdcoach te wachten, maar wilde vooral niet overhaast te werk gaan. Na enkele maanden voetbalrust vond ik nu met FC Meulebeke, toch een mooie club met traditie, een nieuwe challenge.”

Onverhoopt

“Bij Meulebeke ben ik nog maar een tiental dagen aan de slag en ik heb nog maar twee wedstrijden en enkele trainingen achter de rug”, vertelt nieuwe Meulebeekse coach. “We boekten tegen FC Moen een heel belangrijke driepunter na een spannend duel waarin we een 1-2-achterstand finaal nog wisten om te buigen in een 3-2-zege. Een vrij onverhoopte zege, want Moen stond in de stand tweede en vind ik een heel sterk team. Het is een ploeg die op het einde van de rit zeker in de top vijf mag verwacht worden. In die optiek ben ik uiteraard uiterst tevreden dat we die drie punten zaterdagavond thuis konden houden. De eerste stap in de goede richting is gezet en een dergelijke opsteker hadden mijn spelers wel eens nodig. Nu die eerste stap gezet is, kunnen we rustig voortwerken om de volgende stappen te nemen. Het behoud in eerste provinciale is en blijft het hoofdobjectief.”