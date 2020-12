Bjarne Vanderstraeten (SK Geluwe) kiest voor reeksgenoot SV Moorsele: “Puur voor het sportieve”

Bjarne Vanderstraeten is in het Stadion Damien Feys toe aan zijn eerste seizoen en kwam in het tussenseizoen van RC Bissegem. Door corona speelde Geluwe tot dusver amper vijf wedstrijden. Vreemd dat iemand nu al beslist om op het einde van het seizoen te vertrekken… “Puur voor het sportieve, blijkbaar”, reageert Geluwevoorzitter Kevin Vermont. “Er valt niet veel aan te doen. Ik had een goede babbel met Bjarne. Hij amuseert zich bij ons, maar gaat toch weg. We deden hem nochtans een verbeterd financieel voorstel. Ik ben natuurlijk wel verbaasd dat hij na amper vijf wedstrijden aangeeft te zullen vertrekken.”

Rond tegen de kerstvakantie

De jonge Arno Boussy en de ervaren Kenneth Neve gaven intussen hun woord. “Aanvoerder Jonas D’Hellem stopt bij ons (D’Hellem staat open voor elke uitdaging, red.)”, aldus de voorzitter. “Met de rest van de spelersgroep zijn we volop bezig. Ik luister naar de kern en hoop dat we tegen de kerstvakantie rond zijn.”

“Met trainer Piet Moerman hebben we nog niet alles in detail besproken. Door corona moeten we online vergaderen. Ik veronderstel dat het met Piet in orde komt. Door corona is het momenteel niet evident. Sommige sponsors moeten sluiten en dat maakt dat het nu dus niet het moment is om er te gaan aankloppen.”

Weinig verloop

“Ook de spelers hebben het moeilijk met deze lange stop”, aldus nog Vermont. “Dat merk je tijdens de gesprekken. Deze onderbreking duurt langer dan de periode tussen het einde van een competitie en het hervatten van de trainingen. Onze trainer hoopt dat we half december mogen hervatten. Het is afwachten of we halfweg januari weer kunnen trainen en wat de regering zal beslissen. Als de kantine niet open mag, dan is het evenwel niet leefbaar.”

Het kan best zijn dat er na dit seizoen weinig verloop van spelers is. “Ik verwacht dat er een solidariteit is onder de clubs”, besluit de preses van Geluwe. “Al hoor ik nu al dat er sommige spelers meer durven vragen.”