Bjarne Rasschaert na overwinning op de ACES Wichelen Veldloop: “Toekomst ligt vooral op de marathon”

ACES Wichelen was tot vorig jaar een deel van Racing Gent, maar nu is het een onderafdeling van Vlierzele Sportief geworden. Het is dan ook even wennen om atleten als Bjarne Rasschaert in het blauw-rode shirt van Vlierzele te zien lopen. “Voor de rest is er eigenlijk totaal niets veranderd hoor”, zegt hij. “De trainer en de trainingsgroep is nog steeds dezelfde gebleven.” Ook de traditie van de ACES Wichelen Veldloop wordt verdergezet. “Het is een leuke veldloop en ik neem altijd met heel veel plezier deel aan een eigen organisatie. Bovendien waren met Nathan Sevenois en Kobe Van Rie ook een aantal sterke tegenstanders komen opdagen, waardoor het een leuke wedstrijd werd. Vooral Nathan bleef lang in mijn spoor, maar uiteindelijk slaagde ik er toch in om hem los te krijgen en zo de overwinning te behalen.”

CrossCup

Rasschaert won eerder dit seizoen ook al in Lebbeke en op de CrossCup in Roeselare werd hij 33ste. “Ik ben laatstejaars belofte en in Roeselare wou ik gewoon nog eens een gooi doen naar een EK-selectie bij de beloften. Op papier zou ik daarvoor zeker in aanmerking moeten komen, want afgelopen zomer was ik de snelste nationale belofte op de 5000m en de 10000m. Maar ik wist al voor de start in Roeselare dat ik kansloos was. Op snellere omlopen kan ik goed uit de voeten, maar modder is totaal mijn ding niet. Maar goed, ik beschouw de winter en het veldlopen sowieso als een voorbereiding op de zomer”, gaat hij verder.

Marathon

Komende zomer wil de atleet uit Wetteren zijn persoonlijke records op de 5000m en de 10000m verder gaan aanscherpen. “Op de 5000m zou ik onder de 14 minuten willen duiken en op de 10000m wil ik in de richting van de 29 minuten gaan. Ik had eigenlijk afgelopen zomer al dergelijke chrono’s kunnen realiseren, maar het is heel moeilijk om op die afstanden een ideale wedstrijd te vinden. Als ik volgende zomer in de buurt kom van deze tijden, dan lijkt kwalificatie voor de Universiade in China ook een realistisch doel.” Op lange termijn denkt hij vooral aan de marathon. “Daarvoor is het momenteel nog te vroeg, maar vanaf mijn 25ste zal ik me in principe vooral daarop gaan richten. Eind februari loop ik normaal wel al eens een halve marathon, maar in tussentijd zal je me vooral in het veld terugvinden en sporadisch ook eens op een stratenloop”, besluit hij.