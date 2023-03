Bjarne Cardon helpt Torhout met twee doelpunten aan zege tegen Gent: “We laten onze kop niet gek maken”

Zes op zes! KM Torhout gunt zichzelf opnieuw wat ademruimte onderaan het klassement na twee zeges op rij tegen subtoppers Eendracht Aalst en nu ook een klinkende 4-0-zege tegen KRC Gent. Bjarne Cardon brak in de eerste helft de ban met twee doelpunten en een assist op Taillieu. Na de rust zette Mauro Devos de kers op de taart. De Velodroomformatie klimt opnieuw op tot de twaalfde plaats in tweede nationale A.

“Met trots kan ik bevestigen dat ik mijn eerste twee doelpunten van het seizoen maakte”, lacht Bjarne Cardon ons toe. “Ik trapte na een kwartier spelen een vrije trap, wel met een tikkeltje geluk, rechtstreeks in doel. Na een halfuur zette ik de 2-0 op het bord, na een mooie infiltratie vanuit het middenveld. Vlak voor rust trapte aanvoerder Jonas Tallieu mijn hoekschop rechtstreeks in doel met een knappe volley. Na de pauze was Mauro Devos het eindstation van een snel uitgevoerde counter. Stevige 4-0-cijfers, die misschien wel wat een vertekend beeld geven, want Gent was ook verschillende keren gevaarlijk, terwijl wij erg efficiënt omsprongen met onze kansen. Al neemt dat niet weg dat dit een dubbel en dik verdiende overwinning was voor onze groen-zwarte familie.”

Volwassen met de situatie

De voorbije weken wou het voor Torhout niet lukken tegen enkele rechtstreekse tegenstanders, maar tegen gerenommeerde ploegen als Aalst en nu ook Gent pakken de troepen van coach Versavel wel de volle buit. “Het is niet eenvoudig om een verklaring te vinden”, vervolgt de 24-jarige Heistenaar. “Tegen beter voetballende ploegen zijn we misschien wat minder dominant en kunnen we zo iets sneller onze gevaarlijke tegenaanvallen opzetten. Ik onthoud vooral dat we goed met de druk omgaan. Het is niet mentaal niet makkelijk om een heel seizoen lang rond de gevarenzone te hangen, maar we laten onze kop niet gek maken en blijven volwassen met de situatie omgaan. Tussen de elfde en zeventiende plaats zijn de marges eveneens ongelooflijk klein. In twee weken tijd kan de situatie er helemaal anders uitzien onderin het klassement.”

Cardon is bezig aan zijn eerste seizoen bij KM Torhout en heeft zich die keuze nog niet beklaagd. “Vanuit provinciale was het een grote stap om meteen in tweede nationale terecht te komen, maar ik word hier goed omringd en voel veel vertrouwen bij de trainersstaf. Ik speelde al in elke wedstrijd en ben opgelucht dat ik dit weekend mijn eerste doelpunten kon maken. Ik verlengde mijn verbintenis tot en met volgend seizoen en focus me nu volledig op het behoud, dat we zo snel mogelijk willen verzekeren”, besluit de middenvelder.

KM Torhout – RC Gent: 4-0

Torhout: Dutoit, A. Devos (70' Margo), Taillieu, Andries, M. Devos, Pyck (82' De Cuyper), Oumedjeber, Cornillie (77' Timmerman), Vermeulen, Cardon en Vandekerckhove.

Gent: Wyngaert, Nfodjo (29' Volckaert), Davies, Vankerkhoven, Triest, Leemans (64' Van Renterghem), Hebbelinck (71' Enow), Addo, Cooman, Pieters en Yagan.

Doelpunten: 17' en 30' Cardon (1-0 en 2-0, 45' Taillieu (3-0) en M. Devos (4-0).

Gele kaarten: A. Devos, De Smet en M. Devos.