Bjarne Cardon en KM Torhout boeken klinkende 4-0-zege tegen Wetteren: “Het doet deugd dat we nu vlotter afwerken”

“We kenden een droomstart met een vroeg doelpunt van Mauro Devos”, steekt Bjarne Cardon van wal. “Wetteren was niet bij machte om ons uit verband te spelen en we voetbalden ons rustig naar een tweede doelpunt, afgewerkt door Andries. Na de pauze maaide de bezoekende doelman de doorgebroken Margo onderuit en moest Wetteren met een mannetje minder voort. Er zat geen reservedoelman op hun bank en zo waren ze genoodzaakt om een veldspeler in doel te zetten.”

“In het laatste halfuur namen we zo het vijandelijke doel meermaals onder vuur en zo wist invaller Vandekerckhove en Timmerman de score nog verder op te drijven. Het doet deugd dat we na onze gemiste seizoensstart de kansen nu vlotter weten af te werken en we nu onze ruimste zege van het seizoen weten binnen te halen. Zeker met de winterstop in zicht is het een opluchting dat we ons al minder zorgen moeten maken wat betreft het klassement.”

Inhaalmatch tegen Oostkamp

Torhout pakt zeven op negen en laat de onderste regionen van het klassement stilaan achter zich. “Eigenlijk pakten we tien op twaalf, want in die afgelaste wedstrijd tegen Oostkamp, die afgefloten werd bij een 1-0-voorsprong, waren we ook op weg naar een driepunter”, vervolgt de 23-jarige Heistenaar. “Het is jammer dat die match aanstaande woensdag volledig moet herspeeld worden. We waren de betere ploeg in de eerste helft en hadden het gevoel dat we die voorsprong gingen vasthouden. Nu is alles te overdoen.”

Infiltrerende middenvelder

Cardon kwam in de zomer over van eersteprovincialer Oostnieuwkerke. “Het verschil tussen provinciale en tweede nationale is groot, maar ik trek mijn plan. De eerste weken zat ik vooral op de bank, maar sinds de match tegen Jong Cercle B krijg ik volop mijn kans. Ik werd al uitgespeeld als spelverdeler en op de flank, maar tegen Wetteren stond ik opnieuw op mijn favoriete positie als infiltrerende middenvelder. Met mijn doorzettings- en loopvermogen heb ik vaak de bal en ook op stilstaande fases kan ik het verschil maken”, besluit de laatstejaarsstudent psychologie.

Torhout: Dutoit, A. Devos, Taillieu, De Cuyper (80' Pyck), Andries (52' Vandekerckhove), Timmerman, M. Devos, Margo (82' Cornilie), Oumedjeber, Cardon en Huysentruyt.

Wetteren: Van Wassenhove, Vandekerckhove, Lamrani (67' Telen), Makekula, Van Calenbergh (73' Dib), Heymans, De Caigny, Van Hoecke, Vispoel, Boudry en Van Laere.

Doelpunten: 6' M. Devos (1-0), 25' Andries (2-0), 80' Vandekerckhove (3-0) en 89' Timmerman (4-0).

Rood: 59' Van Wassenhove.

Lees ook: voetbal in tweede nationale A