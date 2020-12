BJ Raymond hervat competitie met Brussels: “We moeten niet kijken naar andere ploegen”

Vorige zaterdag werden alle spelers van Phoenix Brussels opnieuw getest op corona. De resultaten waren allemaal gunstig. Deze week konden de spelers opnieuw trainen, zodat er tegen Antwerp Giants kan gespeeld worden. BJ Raymond kent de tegenstander. “Op de eerste speeldag leden we een zeer nipte nederlaag tegen de Giants. Dat was zonde, want zesendertig minuten lang hadden we de bovenhand. De Antwerpenaren hebben het grote voordeel dat zij kunnen profiteren van het Europese ritme dat ze aanhouden. In de heenmatch kostte dat ritmeverschil ons op het einde de overwinning. In dat eerste duel hebben we echter als een leider gespeeld. Ik vind ook dat we niet moeten kijken naar andere ploegen.”