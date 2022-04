Birthe Wittock lukt met Fixit Kalmthout een sensationele promotie naar de Liga: “We gaan voor de passie, verzekerde het bestuur ons zaterdagnacht”

“Laat ons gewoon zeggen dat dit scenario helemaal niet meer verwacht werd”, verklaart Birthe Wittock zondagmorgen met een begrijpelijk ‘kater-stemmetje’. “Aanvankelijk reageerden we in de club: wat overkomt ons nu? Maar later pakten we het verrassend nieuws positief aan. ‘We gaan voor de passie’ verzekerde het bestuur ons zaterdagnacht. Dus hebben we onze promotie enthousiast gevierd. We zijn kampioen, we gaan naar de Liga!”

Realistisch

“We zijn realistisch”, blijft de aanvalster met de voetjes op de grond. “Het wordt niet evident om volgend seizoen in de eredivisie te spelen. Er zit potentieel in onze ploeg. Soms missen we een constante lijn in onze prestaties. We zullen voortaan iedere match tot het uiterste moeten gaan om het behoud te verzekeren. Momenteel is iedereen uiteraard uitgelaten en opgetogen. Ik ben benieuwd voor welke ontwikkelingen deze promotie zal zorgen. Het realisme zal snel terugkeren.”

Opvallend: met Fixit Kalmthout erbij zijn er in de Liga merkwaardig veel ploegen die aan de grens met België liggen. Oostende grenst aan de zee. Er is Tchalou, vlakbij Frankrijk en Asterix Avo, heel dicht bij Nederland. Genk ligt ook maar 25 kilometer van de Belgische grens verwijderd en nu Fixit Kalmthout, aan de Hollandse grens, hebben geografisch niet zo veel overschot om rond hun gemeente of hun stad speelsters te rekruteren.

Bovendien was Fixit niet van plan om - indien zijn tweede waren geëindigd - de eindronde te spelen. De promotie was tot vorig weekend niet aan de orde. Nu is het pure werkelijkheid. “Deze ontknoping is nog veel te nieuw”, lacht Birthe Wittock. “Natuurlijk moet het bestuur nog heel wat ondernemen, zodat we klaar zijn om in de hoogste reeks van het land te volleyballen. Maar nu gaan we nog even genieten.”

Budget

“We hebben vooral een groter budget nodig”, verklaart Dirk Eestermans, de sportieve verantwoordelijke van de club. “Ik denk dat we moeten praten over tienduizend euro meer. Niemand had rekening gehouden met het feit dat Leuven de titel nog door de vingers zou laten glippen. Het is het mooie aan de sport, dat er zo’n verrassingen gebeuren. De euforie zal wel snel plaats maken voor realisme.”

“Wij zijn trouwens - samen met de Ligaploeg van Antwerpen - betrokken in het gezamenlijk project van ‘Antwerp4Volley’. Antwerpen en Fixit zijn twee autonome clubs is een sportieve samenwerking hebben. Het is vooral de bedoeling dat er talenten via onze beloftenploeg naar de top zouden doorstromen”, weet Dirk Eestermans. “Zita Hermans is daar zo’n voorbeeld van. We hadden inderdaad reeds wekenlang besloten om de barrages tegen Michelbeke niet af te werken. Maar tegelijkertijd spraken we af dat we tot het einde van dit seizoen elke match zouden aanpakken met de vaste overtuiging om te winnen. Door deze spectaculaire ommekeer is de situatie helemaal anders. Volgend jaar spelen twee Antwerpse ploegen in de ereklasse. Ongelooflijk. Vergeet niet dat deze promotie het resultaat is van een jarenlange samenwerking met onze speelsters. Die gaan voor elkaar door een muur. We zullen misschien wel eens voor een verrassing kunnen zorgen”, hoopt Dirk Eestermans.