Birger Verstraete met KV Mechelen naar bekerfinale, maar weet nog niet of hij die mag spelen: “Natuurlijk hoop ik op Union”

Voetbal Jupiler Pro LeagueKV Mechelen mag net zoals in 2019 naar de Heizel. Of dat met of zonder Birger Verstraete wordt, hangt af van de andere finalist. Doordat Malinwa de middenvelder huurt van Antwerp mag de West-Vlaming niet spelen tegen de Great Old. “Niets tegen Antwerp, maar natuurlijk hoop ik op een finale tegen Union.”

“Als we gaan, dan gaan we met z’n allen, de Heizel overvallen.” De gezangen rolden van de tribunes. Mechelen verdedigde zijn 1-2-voorsprong uit de heenwedstrijd, verdediger Bates beukte de deur richting de Heizel helemaal open. “Ik denk wel dat het verdiend is”, aldus Verstraete. “Een goede wedstrijd was het niet. Je voelde de nervositeit en ergens is dat niet abnormaal. Voor sommige jongens was het de eerste keer dat ze speelden voor een finaleplaats. Er zat spanning op dit duel. Als je iets heel graag wil, wil je soms wat te veel doen. De rust aan de bal ontbrak in fases van de wedstrijd, maar daar zal niemand van wakker liggen.”

Natuurlijk kunnen we niet om de uiterst strenge rode kaart voor Ciranni heen. De rechtsachter van Essevee werd uitgesloten na een tackle op Schoofs. “Ik heb de beelden nog niet gezien”, sprak Verstraete enkele minuten na het laatste fluitsignaal. “Maar dat die uitsluiting ons geholpen heeft, is zeker. In de tweede helft hebben we het goed uitgespeeld. Dat doelpunt viel op het ideale moment. Ik ben tevreden voor de spelersgroep en de hele club.”

Verstraete verloor de bekerfinale in 2019 met AA Gent tegen... KV Mechelen met 1-2. “Die bewuste 1 mei staat nog altijd in mijn geheugen gegrift. Ik word er elke dag aan herinnerd door de foto’s die ophangen in de kleedkamer. Nu hoop ik natuurlijk dat Union de finale haalt. Het is dubbel voor mij. Ik heb niets tegen Antwerp, maar ik wil gewoon graag spelen.”

Europe play-offs

Malinwa krijgt in het slot van de competitie nog toppers voorgeschoteld tegen Antwerp, Union, Club Brugge, Gent en Anderlecht. Ideaal ter voorbereiding op die bekerfinale? “Die overwinning op Seraing vorige week was welgekomen. Langs de andere kant staan we slechts vier punten verwijderd van een plek in de Europe play-offs. Er staan ons nog stevige wedstrijden te wachten, maar ik heb soms de indruk dat we beter zijn tegen de grote ploegen. We gaan zeker niet uitbollen. We willen klaar zijn voor de finale.”

