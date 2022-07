Birger Vandael pakt brons op het WK voor journalisten: “Eerste deelname en meteen prijs”

Voetbal Jupiler Pro League Robbie D’Haese (KV Oostende) koestert goede herinnerin­gen aan Anderlecht: “Hebben al getoond tot wat we in staat zijn”

“Het is niet omdat we een oefenmatch van Vitesse winnen, dat we nu ook Anderlecht zullen verslaan.” Ondanks z’n doelpunt in de afsluitende galawedstrijd blijft Robbie D’Haese de nuchterheid zelve met het oog op de competitiestart. “Al hebben we in het verleden getoond tot wat we daar in staat zijn.”

21 juli