Birger Van Dael (Pelt) over de competitiestart: “Hopelijk tussen de palen”

Voetbal derde amateur bEsperanza Pelt start de competitie met een derby tegen Termien. De ambitieuze Noord-Limburgers grepen vorig seizoen naast de promotie en dat willen ze dit jaar absoluut vermijden. “De lat ligt inderdaad opnieuw hoog”, vertelt Birger Van Dael. “Ik heb het gevoel dat we dit seizoen nog beter gewapend zijn, maar het moet natuurlijk toch gebeuren. Of ik eerste doelman wordt? Ik hoop het, maar het is de coach die beslist.”

De sportieve staf van Pelt zat de voorbije maanden niet stil. De toch al sterke kern van de vorige competitie kreeg een serieuze injectie van kwaliteit en ervaring. Voldoende om te zeggen dat minder dan de titel een slecht resultaat is? “Neen, we komen uiteindelijk in een sterke reeks terecht. Met teams die ook versterkt zijn en ook ambitie hebben. Ik verwacht opnieuw een heel sterke reeks waarin de verschillen klein zijn. Het zal dus zaak zijn om altijd bij de les te zijn.”

Supporters verwennen

Pelt kwam vorig seizoen twee punten tekort om Racing Mechelen van de titel te houden. Ook in de eindronde liep het uiteindelijk mis voor de Peltenaars. “Punten die we verloren hebben in het begin van het seizoen”, aldus Van Dael. “Was dat niet gebeurd, dan was de titel voor ons geweest.” Het verhaal van de eindronde kende geen positief einde. “Jammer genoeg, vooral omdat de supporters vonden dat we het lieten hangen. Ik kan alleen nog maar eens herhalen dat het niet zo was. Het is nu aan ons om de supporterszieltjes snel weer massaal achter ons te krijgen.”

Kwaliteitsinjectie

Of Van Dael de fans zaterdag in zijn rug mag verwelkomen, hangt van de keuze van de nieuwe coach Geert Van Dessel af. De Perenaar speelde zowat de hele voorbereiding en hij heeft er dus een goed oog op. “Ik ben er alleszins klaar voor en ik ga ervan uit dat de trainer dat ook gezien heeft. Ik hoop alleszins mijn bijdrage te kunnen leveren. Vergelijken met vorig seizoen is moeilijk. Ik heb wel het gevoel dat we nu verder staan. De kern werd alleszins versterkt. Die kwalitatieve injectie moet zich vertalen in goede resultaten. Ligt de lat hoger dan vorig seizoen? Ze ligt alleszins even hoog.”