Birger Van Dael (Pelt) na missen promotie: “Begrijp frustraties supporters, maar hebben niet met de rem op gespeeld”

Komt zwaar aan

“Niet dat ik het ermee eens ben. We zijn zeker niet naar de eindronde getrokken met het idee dat het niet meer moest. In tegendeel, we wilden echt wel promoveren, maar het zat gewoon niet mee”, reageert de doelman. “De supporters mogen reageren, maar het is wel jammer dat er nu een negatieve weerklank is. Al begrijp ik wel dat het scenario niet is wat de fans ervan verwacht hadden. We hebben nochtans kansen genoeg gehad, in de competitie en in de eindronde. Het missen van de promotie komt heel zwaar aan, zeker omdat we het verdiend hadden.”