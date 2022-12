Birger Van Dael (Pelt) na het gelijkspel tegen leider Houtvenne: “Beste kans was voor ons, maar punt is verdiend”

Voetbal derde amateur BEsperanza Pelt kwam tegen leider Houtvenne niet verder dan een doelpuntloze gelijkspel. De Noord-Limburgers hadden in de slotfase nog de beste kans via invaller Jan Smolders, maar diens poging strandde op de paal. Geen winst voor Pelt, maar ook geen nederlaag en dat al voor de zesde week op rij. “Natuurlijk win ik liever, maar een punt tegen de leidersploeg is geen slecht resultaat”, vertelt doelman Birger Van Dael.

Pelt-trainer Geert Van Dessel moest tegen zijn ex-ploeg puzzelen met de veldbezetting want de spitsen Jessy Hendrikx (ziek) en Aleksandar Stankov (niet fit) waren afwezig. Erol Alkan scheurde zijn kruisbanden en komt wellicht dit seizoen niet meer in actie. Ook Bob Adriaans was er niet. De Peltse T1 koos voor Kevin Geebelen, die na enkele weken blessureleed er weer bij was, op de linksvoor. Hij kreeg er het gezelschap van Johan Ella Ella en Jasper Jacobs op rechts. Van Dessel kent het huishouden van Houtvenne als zijn broekzak en met een versterkte verdediging wilde hij de leiders onderuit halen.

De beste kansen waren voor de bezoekers, maar de Peltse doelmannen hielden stand. Doelmannen, inderdaad, want na een kwartier kwam Birger Van Dael de geblesseerde Ruud Swinkels vervangen. “Het was voor ons een moeilijke wedstrijd. De bezoekers lieten de bal het werk doen, ook al leverde dat niet meteen echt grote kansen op”, reageert Van Dael. De thuisploeg had nochtans al voor de koffie kunnen voorstaan, maar de vrije trap van Shuremy Felomina stierf op de deklat. “0-0 was een terechte ruststand.”

Oog van de naald

In de tweede helft kroop de thuisploeg door het oog van de naald toen een bezoekende actie over Van Dael maar tegen de staak belandde. “We zijn blijven vechten en ik denk dat we Houtvennen goed opgevangen hebben. Jammer van de gemiste kans in de slotfase, maar het gelijkspel is een correcte uitslag”, aldus Van Dael. “Voor de zesde week op rij verliezen we niet. Hopelijk slagen we daar ook de komende twee matchen in, al teken ik graag voor zes op zes tegen Kampenhout en Beringen.”

Birger Van Dael stond de voorbije weken regelmatig onder de lat bij Pelt, maar een blessure in de match tegen Sint-Lenaarts strooide roet in het eten. “De invalbeurt van zaterdag kwam eigenlijk te vroeg. Ik mocht nog geen lange ballen trappen, dus liet ik de verdedigers dat doen. Ik hoop snel weer helemaal fit te zijn om zo definitief in de basis te kunnen staan.”