Birger Longueville vertrekt bij SC Blankenberge en tekent bij Jong Male: “Nog steeds veel ambitie”

“Misschien verrassend voor sommigen, maar omwille van familiale en werkgerelateerde omstandigheden voor mij de enige juiste beslissing”, vertelt de 31-jarige Birger Longueville. “Ik heb het bijzonder druk met mijn zelfstandig bijberoep als schilder, wat niet te combineren valt met de vele trainingen en andere verplichtingen bij Blankenberge. Het is natuurlijk jammer om op die manier afscheid te moeten nemen, waar ik graag nog alles gegeven had tot het einde van dit seizoen. Ik vrees namelijk dat we niet meer in actie zullen komen. Jong Male zie ik overigens niet als een stap terug, want ik heb zeker nog heel wat ambitie om ook daar aan de top te spelen. Het eerste gesprek verliep bijzonder positief en daags nadien heb ik de knoop doorgehakt. Ik kijk er alvast naar uit om aan een nieuwe start te nemen, samen met een pak vrienden van mijn zaalvoetbalclub. Hoe dan ook zal ik altijd met een goed gevoel terugdenken aan de mooie jaren bij Blankenberge”, besluit Birger.

Broer Gianni Longueville tekent eerstdaags bij

“Ik heb uiteraard respect voor zijn keuze”, vertelt broer Gianni. “Het zal raar zijn om straks niet meer samen op het veld te staan, maar we zien elkaar ook nog vaak buiten het voetbal. Het ziet er inderdaad naar uit dat we hem niet het gepaste afscheid zullen kunnen geven. Hoe dan ook zullen we dan een alternatief zoeken, want hij heeft veel betekend voor deze club. Het feit dat hij voor Jong Male kiest, viel ergens wel te verwachten. Een ambitieuze ploeg in derde provinciale met een pak bekende gezichten”, aldus de spits, die eerstdaags een nieuw contract tekent bij Blankenberge. “Ik heb intussen een voorstel van Oostkamp naast mij neergelegd en ging ook op gesprek bij KSCT Menen. Naast de sportieve ambities hecht ik immers ook veel belang aan de vriendschap bij mijn huidige club, die overigens weer heel wat ambities koestert voor volgend seizoen. De competitie zal mijns inzien niet meer hervat worden, wat ook logisch zou zijn. Gelukkig ben ik bij Bpost nog vaak in beweging, want telkens alleen te moeten gaan lopen, steekt intussen ook wat tegen”, klinkt het tot besluit.