Birger Longueville ruilt Blankenberge voor derdeprovincialer Male: “Ik heb nog steeds veel ambitie”

Veldrijden Ploeglei­der Kris Wouters over Timo Kielich: “Hij is profrijp”

11:49 Timo Kielich was tijdens het BK van vorig weekend de beste belofte. Een trui of medaille was er niet bij voor de Alkenaar die aan zijn laatste maanden als belofte bezig is. Ligt er straks een profcontract klaar? Als het van ploegleider Kris Wouters afhangt wel. “Ik beslis er niet over, maar Kielich heeft wel bewezen dat hij zijn voet stilaan naast de profs kan zetten”, vertelt de voormalige ploegleider van onder meer Quinten Hermans.