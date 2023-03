Birger De Swert ontvangt met Vorselaar leider Berg en Dal: “Het wordt geen strijd van David tegen Goliath”

Voetbal eerste provincialeMet Vorselaar en Berg en Dal staan zaterdagavond in eerste provinciale twee Kempische ploegen tegenover mekaar. Vorselaar vecht een strijd uit tegen de degradatie. Berg en Dal is dan weer de trotste leider én bekerfinalist. Vraag is of Vorselaar voor een stunt kan zorgen.

Bij Vorselaar zijn ze er zich van bewust dat overleven een moeilijk verhaal zal worden. Zelfs in een systeem van drie punten is een achterstand van zowat tien punten wegwerken geen sinecure. Ook Birger De Swert, een getogen Vorselaarnaar, bekijkt de zaken op een nuchtere manier.

“Tot hiertoe is het voor Vorselaar een seizoen geworden, waarin de puzzelstukjes niet op de juiste plaats zijn gevallen. Na een geslaagde start moesten we, met het uitvallen van Matthias Jansen, een eerste opdoffer verwerken. Op het offensieve vlak konden we zijn verlies niet opgevangen. In bepaalde confrontaties, zoals de midweekwedstrijd van enkele weken geleden tegen Antonia, hadden we de drie punten moeten pakken. In onze positie kiest dame fortuna op cruciale momenten vaak de verkeerde kant. Dat zijn momenten die de eindafrekening mee bepalen.”

Niet opgeven

De komst van Meerhoutse leider is voor Vorselaar meer dan een uitdaging. “Ik vind dat Berg en Dal en Berlaar Heikant er bovenuit steken. Het zijn niet toevallig de twee teams die het klassement aanvoeren. Het gegeven dan Berg en Dal vorige week verloren heeft, zal geen verschil maken. Maar ik verwacht niet dat het een strijd tussen David en Goliath zal worden. Hoe moeilijk de situatie ook is, als speler stap je met het nodige eergevoel op het veld. Dat is een ingesteldheid die we tot de laatste speeldag zullen vasthouden.”

Jaar per jaar

Birger De Swert is met zijn 32 lentes één van de sterkhouders. Hij begon zijn loopbaan als jeugdspeler in Vorselaar. Na een passage bij VC Herentals, keerde hij terug naar de club van zijn hart. “Ik bekijk het nu jaar per jaar”, besluit de middenvelder. “Net als het grootste deel van de groep doe ik er nog een seizoen bij. Ik woon op een paar minuten van het terrein, wat op familiaal vlak een groot voordeel is. Het zal erop aankomen om, samen met de jeugd, een juist evenwicht in de ploeg te brengen.”

