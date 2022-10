Birgen Martens helpt Sint-Denijs aan 1-2-zege bij Melsele en gedeelde zesde plaats: “We schrijven een mooi verhaal”

voetbal eerste provincialeKVV Sint-Denijs boekte een knappe 1-2-zege bij een sterk Svelta Melsele. Ondanks een 0-2-voorsprong met een doelpunt van Birgen Martens, werd het nog pompen of verzuipen in de slotfase.

Sint-Denijs won zaterdagavond niet zonder moeite van Svelta Melsele. “In het spel was Melsele de betere ploeg”, geeft aanvoerder Birgen Martens toe. “Op elke positie hebben ze talent aan de bal. Het was onze intentie om hen heel hoog vast te zetten, maar hun doelman legde de bal telkens zo snel neer dat ze toch onder die druk uit voetbalden.”

“Ze hadden veel balbezit en dreigden met voorzetten, zonder echte kansen. Het is niet zo dat onze doelman miraculeuze reddingen moest doen. De betere kansen waren eigenlijk voor ons. Een verre uittrap werd doorgekopt en maakte Halewijn Schoonjans de 0-1. Iets later counterden we en kon ik na een een-tweetje in de zestien de 0-2 binnen duwen.”

“Na de pauze wilden we vooral geen risico’s nemen en die buffer van twee goals vasthouden. Met onder meer een bal op de lat misten we de kansen om de boeken helemaal toe te doen. We stonden op een bepaald moment met tien spelers achter de bal. Dat is niet eens een schande, want dat gebeurt op elk niveau. In de slotfase slikten we toch nog een goal op inworp, met een boogballetje over onze keeper. Gelukkig hielden we stand.”

Kelder en zolder

Met acht op twaalf is Sint-Denijs aan een fraaie reeks bezig. De promovendus verloor tot dusver slechts één wedstrijd en draait met dertien punten mee in de middenmoot. “In het eerste seizoen dat Sint-Denijs in eerste provinciale speelt hebben we alleszins onze start niet gemist. Eén nederlaag op acht speeldagen, dat is een beetje onverhoopt.”

“Het mooie is dat negen van de elf basisspelers zaterdagavond er vorig seizoen in tweede provinciale ook al bij waren. We merken aan alles dat dit een hoger niveau is: de accommodaties, de velden, de tegenstanders en de wedstrijdleiding. Iedereen snoept van elkaar punten af, zoals wij zaterdag bij Melsele. Alles staat nog zo dicht bij elkaar.”

“De coach omschreef het in zijn voorbeschouwing nog zeer treffend: als je verliest kijk je naar de kelder, als je wint zit je bijna op zolder. Dit is een hele spannende, moeilijke en mooie reeks. Met 13 op 24 zijn we een mooi verhaal aan het schrijven maar het doel is nog lang niet bereikt.”

Pubalgie

Dat doel is voor de 35-jarige middenvelder een mooie manier om de schoenen aan de haak te hangen. “Het verstandigste zou zijn om het na dit seizoen aan de jeugd over te laten. Het lichaam heeft er stilaan genoeg van, want ik blijf sukkelen met pubalgie aan de heup. Als ik zie wat we de voorbije jaren hebben gerealiseerd, ben ik blij dat ik deze keuze niet eerder maakte.”

“Na een lastig seizoen bij Hoek besloot ik om een serieuze stap terug te zetten bij Sint-Denijs, toen nog een ambitieuze derdeprovincialer. Vier jaar later, met onder ander een seizoen met vijf matchen, staan we in eerste provinciale. Ons met Sint-Denijs handhaven zou de allermooiste manier zijn om ermee op te houden.”

