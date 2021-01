Birgen Baes (KSV Loppem) over de stopzetting van de competitie: “Enige juiste beslissing”

“Het viel uiteraard te verwachten, maar we zijn blij dat er eindelijk een beslissing genomen werd. Het had helemaal geen zin om de vele clubs nog langer aan het lijntje te houden. Het is vrij bizar dat het allemaal zo lang heeft geduurd, maar nu weten we toch waar we staan. We hadden gehoopt bij het vorige overleg al meer te weten, wat toen niet gebeurde. Misschien hebben ze bij de bond allemaal wat naar elkaar zitten kijken tot iemand de verantwoordelijkheid durfde te nemen. Hoe dan ook de enige logische beslissing”, aldus Baes, die het blanco seizoen begonnen was met een vier op vijftien.

Financieel gezond

“We hadden onze competitiestart inderdaad gemist met een nul op negen, maar lieten daarop wel een vier op zes noteren. Net op het moment dat we in een positieve flow zaten, viel het allemaal stil. Dat was toen wel wat ambetant, want de week erop stond het duel tegen de rode lantaarn op het programma en hadden we die lijn eventueel kunnen doortrekken. We krijgen volgend seizoen echter een herkansing en hebben toch al wat geleerd uit die vijf gespeelde wedstrijden. De gesprekken met de spelerskern zijn lopende, maar met Karim Stockx (Eernegem) en Tristan Gilliaert (Steenbrugge) hebben we al twee versterkingen in huis gehaald. Financieel hoeven we ons alvast geen zorgen te maken. Onze club wordt gerund door correcte mensen, die weten wat haalbaar is en wat niet. We gaan helemaal niet overhaast te werk en zullen zien waar we eventueel nog iets kunnen doen. Ik ken het wereldje vrij goed en er zijn altijd spelers die nog niks beslist hebben. Voorts hoop ik dat we nog voor de start van de volgende voorbereiding met de groep eens kunnen samenkomen”, besluit Baes. Aleksandar Janevski heeft besloten om te stoppen met voetballen.