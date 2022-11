Bilolo Katuala en Guco Lier trekken naar Gembo: “Ik groei stilaan naar mijn beste niveau”

BASKETBAL TOP DIVISION ONEGuco Lier blijft het uitstekend doen in Top Division One. Na de openingsuitschuiver tegen Gembo staat zaterdag de terugmatch gepland. Guco verloor sindsdien geen enkele wedstrijd meer. Een wedstrijd in het teken van de revanche? Maxime Bilolo heeft de sleutel in handen.

Krijgen we zaterdag een duel in een duel? Maxime Bilolo (Lier) en Jean Patrick Nyamsi (Gembo) zijn aan elkaar gewaagd als het op krachtpatsen aankomt. De club uit Borgerhout zit in een dipje – gevoed door blessures - en heeft dringend nood aan een referentiematch. In Lier is er geen vuiltje aan de lucht. De opmars van de Pallieters gaat hand in hand met de prestaties van Bilolo Katuala. “Mensen durven mijn naam wel eens verkeerd schrijven. Bilolo Katuala Maxime is correct. Zo staat het op mijn paspoort”, steekt de Guco-center (2m01) ons een handje toe.

De speler van de nationale ploeg U18 heeft zware maanden achter de rug. Eerst was er zijn blessure. Vlak voor het EK kampte Bilolo Katuala met een overbelasting. “In de match tegen Zweden viel ik uit met een enkelblessure. Dat had niets te maken met die overbelasting. Mijn EK zat erop.”

Niet alleen voor het jonge talent een streep door de rekening. De Lions verloren meteen hun forste speler. Zweden werd de latere kampioen. In de poulefase won België nochtans van Zweden (58-68). Zestien punten en tien rebounds vergaarde Bilolo Katuala in die wedstrijd. België kon het verlies van zijn center niet meer opvangen en zakte weg in het toernooi.

In augustus verloor de Guco-speler onverwacht zijn vader. Een familiebezoek aan Congo werd hem fataal. “Ik heb er mentaal en fysiek een zware periode opzitten”, zegt Bilolo Katuala. “Bijna twee maanden stond ik op non-actief. Het heeft een tijdje geduurd, maar intussen gaat het beetje bij beetje beter. Sportief groei ik naar mijn beste niveau toe. Al durft de enkel af en toe nog wat tegenstribbelen.”

Doorbraak

Guco Lier kende vorig seizoen een boerenjaar. Zowel het eerste als tweede team speelde kampioen. Guco verstomde basketbalminnend België. De bijdrage van een aantal jongeren hoeft niet geminimaliseerd te worden. Het betekende meteen de doorbraak van Bilolo Katuala.

Quote Goede play-offs spelen alleen is niet voldoende. Ik wil laten zien dat ik mijn plaats in tweede klasse waard ben Maxime Bilolo Katuala, Guco Lier

“Goede play-offs spelen alleen is niet voldoende. Ik wil laten zien dat ik mijn plaats in tweede klasse waard ben. Dit jaar wil ik dit tonen. Pas dan bekijk ik wat er mogelijk is. Spelen met een dubbele licentie zoals Joppe en Jo nu al doen is alsnog niet aan de orde. Wie weet volgend seizoen. Af en toe train ik eens mee met Kangoeroes Mechelen. Ik ben opgeleid als center. Op termijn wil ik naar een vier-vijfspeler evolueren. Mijn studies aan de universiteit Antwerpen zijn ook belangrijk. Ik volg de opleiding handelsingenieur.”

Gembo

In groep A is er nog niets gezegd wie bij de eerste vier eindigt. Bijna halfweg staat Guco er het best voor, het won vijf van zijn zes matchen. Melsele en Giants 2 zijn de eerste achtervolgers. Gembo is na een goede start weggezakt. Niets is beslist. “Eerlijk gezegd weet ik niet goed wat ik van deze match moet verwachten’, blikt Bilolo Katuala op het derbytreffen vooruit. “Het is aan ons om onze zegereeks vast te houden. We gaan ons volledig geven”, aldus de Lierenaar.

