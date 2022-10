Billal Messaoudi scoort zijn tweede doelpunt in Kortrijkse loondienst: “Deze treffer geeft mij een immense vertrouwensboost”

Voetbal Jupiler Pro LeagueKV Kortrijk leek tegen Cercle Brugge opnieuw af te stevenen op een thuisnederlaag, maar invaller Billal Messaoudi hing in minuut 79 de bordjes in evenwicht. De Algerijn werd dit seizoen al vaak op de korrel genomen door de KVK-supporters. Maar toen hij de netten deed trillen, scandeerden ze zijn naam. Is de trein nu eindelijk vertrokken?

Billal Messaoudi kreeg de voorbije weken steevast de voorkeur op Dylan Mbayo, maar tegen Cercle Brugge was het de jonge Belg die aan de aftrap verscheen. Messaoudi moest tevreden zijn met een plaats op de bank en was duidelijk gebrand om zich te tonen. De 24-jarige rechtsbuiten viel gretig in en scoorde zijn tweede doelpunt in Kortrijkse loondienst. “Ik ben enorm blij dat ik belangrijk kon zijn voor de ploeg”, aldus Messaoudi. “Ik kon dit seizoen nog niet scoren en dat zorgde voor wat muizenissen in mijn hoofd, maar deze treffer geeft me een immense vertrouwensboost. Hopelijk is de ban nu gebroken en kan ik nog enkele keren raak treffen.”

“Het is jammer dat mijn goal slechts een punt oplevert, want we speelden een puike tweede helft. Volgende week moeten we opnieuw vol aan de bak, want de partij tegen KV Oostende is een ware zespuntenmatch. Dat ik niet aan de wedstrijd mocht beginnen, is een keuze van de coach. Ik was niet teleurgesteld, maar tegen KVO hoop ik wel opnieuw het vertrouwen te krijgen.”

Scherpe Custovic

Adnan Custovic was op de persconferentie na de wedstrijd erg blij voor Messaoudi, maar hij was ook kritisch voor zijn eigen supporters. De KVK-fans trakteerden Messaoudi namelijk op een fluitconcert toen hij tussen de lijnen kwam. Zij hadden liever balgoochelaar Mbayo zien blijven staan.

Ook vorige week tegen Westerlo werd de Algerijn uitgefloten door zijn eigen supporters. “Billal is een jongen met veel kwaliteiten”, aldus de Bosnische T1 van KVK. “De laatste tijd had hij het wat moeilijk. Ik hoop dat het de laatste keer was dat de supporters hem uitgefloten hebben, want dit gedrag past niet bij een club als KV Kortrijk. Hij heeft geantwoord met zijn voeten. Dit doelpunt kan een bevrijding betekenen voor hem.”

