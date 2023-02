Bill Lathouwers en Beerschot willen zich tonen in play-offs: “Schitterende teamgeest kan ons nog ver brengen”

Beerschot begint als derde in het klassement aan de play-offs. RWDM telt acht punten meer en Beveren vijf. Aan het einde van de rit promoveert enkel de kampioen. Het is niet evident om in tien speeldagen zo’n kloof te dichten, maar Bill Lathouwers weigert de moed op te geven.

“Makkelijk wordt het natuurlijk niet. De nederlaag tegen RWDM op de slotdag van de reguliere competitie gaf ons ook een tik. Maar na een paar dagen vakantie begonnen we er met frisse moed weer aan”, vertelt Bill Lathouwers. “Er blijft veel mogelijk. Ik geloof rotsvast in onze kwaliteiten. Onze fantastische teamgeest kan ons ver brengen. Wij vormen een groep vrienden die voor mekaar voor het vuur gaat.”

Als Beerschot inderdaad een rol van betekenis wil spelen, zal het wel veel beter moeten gaan doen in de topmatchen. In de reguliere competitie leverden de ontmoetingen met RWDM, Beveren en Lierse slechts 3 op 18 op. “We beseffen dat. Al zat het verschil soms in een klein hoekje”, stipt Bill Lathouwers aan. “Denk aan de recente wedstrijd op Beveren. Daar waren we in het spel zeker de evenknie. We hebben lessen getrokken uit die nederlagen en willen dat in de komende weken gaan tonen.”

Idolen Cruz en Luciano

Zelf mag Lathouwers zich al een tijdje vaste waarde noemen onder de lat. Sinds Mike Vanhamel naar de B-kern werd gestuurd, mocht de geboren Wilrijkenaar 19 keer op een rij opdraven. “Da’s mooi. Op mijn 23ste begon het toch te kriebelen om wekelijks te spelen. Tot nu toe verloopt het oké, al blijft er altijd een progressiemarge. Zo had ik al iets vaker beslissend willen zijn. Tegelijk groei ik in mijn rol. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het opdoen van ervaring. En met keeperstrainer Tome Pacovski heb ik iemand die me regelmatig goede tips geeft.”

Met tweede keeper Davor Matijas heeft Lathouwers naar eigen zeggen ook een prima verstandhouding. De twee kennen mekaar van hun gezamenlijke periode bij Antwerp. “Ik heb inderdaad even aan de andere kant van de stad gespeeld, maar ik zat ooit ook bij de jeugd van Beerschot en was als kind Beerschotsupporter”, glimlacht Lathouwers. “Daniel Cruz en Luciano da Silva waren de mannen naar wie ik opkeek. Het is leuk dat ik nu zelf op het veld kan staan in het Olympisch Stadion.”

Jonge keeper Doucouré tekent profcontract Beerschot liet deze week de 15-jarige doelman Emile Doucouré zijn eerste profcontract tekenen. De Belgische jeugdinternational ligt nu vast tot de zomer van 2025. Bedoeling is dat Doucouré ook regelmatig met de A-kern zal trainen. Nadat het jonge talent eerder bij KV Mechelen en Berchem Sport speelde, belandde hij twee jaar geleden op het Kiel.

