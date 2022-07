Bilal Messaoudi wil hoge toppen scheren bij KV Kortrijk: “We ambiëren de achtste plaats”

Voetbal Jupiler Pro LeagueOp de openingsspeeldag verloor KV Kortrijk in eigen huis met 0-2 tegen OHL. Zondag trekken de Kerels naar Seraing en is een zege een must. Bilal Messaoudi is een man die de wedstrijd wel eens in een beslissende plooi kan leggen. De Algerijn hoopt dit seizoen helemaal door te breken en zo belangrijk te zijn voor de ploeg.

Het was een week om snel te vergeten voor KV Kortrijk. Na de nederlaag tegen OH Leuven waren de supporters woest en hingen ze spandoeken met rake boodschappen op. Nochtans speelden de West-Vlamingen een prima eerste helft en verdienden ze meer. Onder meer Bilal Messaoudi kreeg een grote kans op de openingsgoal, maar de 24-jarige aanvaller trapte voorlangs. De sympathieke Algerijn kwam vorig jaar op huurbasis over van het Algerijnse JS Saoura. Hij maakte een uitstekende indruk en dus besloot KVK om zijn aankoopoptie te lichten. Hij tekende tot 2026.

“Ik ben hier erg gelukkig”, vertelt Messaoudi. “Het was mijn grote droom om ooit in Europa actief te zijn. Ik hoop me hier in de kijker te spelen van de Algerijnse bondscoach (Djamel Belmadi, red.). Ik doe er alles aan om geselecteerd te worden, want ik wil mijn familie trots maken. Je kunt het voetbal in Algerije niet vergelijken met het spelletje dat we hier spelen. In Europa ligt het niveau veel hoger. Ik voel dat ik in die korte periode een veel betere speler ben geworden.”

Efficiënter worden

Vorig seizoen had Messaoudi een aanpassingsperiode nodig, maar nadien maakte hij vooral indruk met zijn snelheid - vraag dat maar eens aan Wesley Hoedt. Hij liet wel maar één keer de netten trillen en daar wil hij dan ook verandering inbrengen. “Ik heb geen cijfer in mijn hoofd, maar ik wil veel scoren. De voorbereiding is goed verlopen en ik ben klaar om hoge ogen te gooien. We ambiëren de achtste plaats. Het is jammer dat we zaterdag verloren, want een thuisnederlaag doet altijd pijn. Zondag zullen we er staan.”

Kadri

Zijn landgenoot Abdelkahar Kadri ligt in de lappenmand met een blessure. “Ik mis hem enorm. We kennen elkaar al lang en doen veel samen. Ik kom met iedereen goed overeen, maar Kadri is echt wel mijn beste vriend. Het is hier leuk wonen, maar ik ga vaak naar Lille. Er zijn daar veel Algerijnen om mee af te spreken”, aldus Messaoudi.

