Bilal Bouri met Real Herentals tegen FT Antwerpen: “De derby leeft bij beide ploegen”

Voor Real Herentals staat er de komende weken veel op het spel. De ploeg staat momenteel op de vijfde plaats, maar kan bij winst over Châtelet springen. Dat zou een niet onaanzienlijk thuisvoordeel opleveren in de play-offs. Vooraleer Real aan die play-offs begint is er eerst op paaszaterdag nog de bekerfinale in het Gentse Tolhuis. Bilal Bouri kijkt uit naar de match tegen Antwerpen. “De match van het jaar hebben we al gespeeld tegen Standard Luik in de halve finale van de beker, maar niemand zal bij ons het duel tegen Antwerpen onderschatten. Het omgekeerde is evenzeer het geval, de derby leeft bij beide ploegen. Uiteraard gaat het slechts om drie punten. In die zin is er niets abnormaals aan de match, maar in het hart wil iedereen winnen. De meeste spelers hebben ergens wel een band met Antwerpen op de buitenlanders na. Bij mij is die band eerder nog beperkt. Enkel in mijn jeugdjaren heb ik als tienjarige één seizoen de kleuren van de tegenstander verdedigd. Een echt jeugdproduct kan je mij moeilijk noemen. Bij mijn broer Ali ligt dat anders. Hij was lang actief in Antwerpen.”

Bekerfinale

De derby tegen Antwerpen is slechts een momentopname. Bilal Bouri kijkt al verder. “Een nederlaag in de competitie kan eventueel hersteld worden. In de beker liggen de kaarten anders. Natuurlijk zit die finale bij iedereen al in het hoofd. In één wedstrijd op neutraal terrein is ook alles mogelijk. Het halen van de finale was een must geworden. Nu we zover geraakt zijn, willen we winnen. Het maakt niet uit tegen wie we spelen (RSCA, red.), zelfs al was het tegen robots. Van een bekerfinale moet alleszins genoten worden. De voorbije weken presteerden we soms te onregelmatig, maar je mag er zeker van zijn dat we er zullen staan in april. Dan beginnen immers ook de play-offs.”