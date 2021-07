Bijna vergeten olympiërs blikken terug op hun Spelen. Succesvol of niet, het blijft een unieke herinnering

Bijna vergeten olympiërsVan vrijdag tot en met de start van de Spelen in Tokyo op 23 juli blikken meer dan honderd (bijna vergeten) olympiërs terug op hun Spelen. Over één zaak zijn ze het roerend eens: succesvol of niet, het blijft een unieke herinnering.

Voor verschillende Belgische atleten is het de volgende dagen nagelbijten. Mogen ze wel of niet naar Japan? Dit zullen ze pas te weten komen als de laatste olympische tickets verdeeld worden. Vele landgenoten zijn hun voorgegaan en hebben hun olympische droom reeds mogen beleven. Ze keerden niet allemaal met goud, zilver of brons naar huis. Wat ze allemaal wel meebrachten, zijn straffe verhalen en speciale herinneringen.

Uit de bijzonder lange lijst olympiërs mochten de sportmedewerkers lukraak atleten kiezen. Zij of hij hoefde niet per se succesvol te zijn, een naam als een klok te hebben. ‘Ga op zoek naar spraakmakende figuren en prestaties’, luidde de opdracht. “Olympiërs die onze Belgische sportgeschiedenis mee kleur gegeven hebben’. De volgende dagen overdonderen we u met prestaties die bij sommigen ongetwijfeld niet vers meer in geheugen zitten. Of totaal onbekend zijn. Verhalen met een uniek karakter, niet altijd met een leuk slotakkoord.

Quote “De Spelen in Barcelona lieten me achter met een geniaal gevoel” Judoka Heidi Rakels (brons in ‘92)

Judoka Heidi Rakels opent deze olympische reeks. In de schaduw van haar bronzen medaille in ‘92, leverde ze een strijd met zichzelf en haar gewicht. In haar klasse, die van de categorie tot 72 kg, zat namelijk ene Ulla Werbrouck (pakte goud op de Spelen in Atlanta, red.). Gevolg: de burgerlijk ingenieur computerwetenschappen moest aantreden in de min 66 kg-klasse en ettelijke kilo’s afvallen. Toch vond de Limburgse het een fantastische ervaring: “De Spelen in Barcelona lieten me achter met een geniaal gevoel.”

Pacman met Carl Lewis

Ook de jongste en één van de oudste Belgische olympiërs doen hun verhaal. Twaalf jaar was Philippe Ceulenaere, stuurman op de Spelen van Los Angeles in ‘84: “Ik ben fier dat ik mezelf olympiër mag noemen.” Een ander topmoment beleefde hij in het lunapark van het atletendorp. Daar speelde hij een spelletje Pacman met de Amerikaanse topspurter Carl Lewis (60 jaar op 1 juli, red.), toen memorabel met viermaal goud.

Volledig scherm Jean Crick (12) maakte deel uit van het gouden vijftal van Royal IV. © RV

Quote “Het olympisch dorp leek toen eerder op een kazerne. We lagen op een kamer met vijf” Basketbalspeler Jean Crick (Spelen in ‘52)

Jean Crick is er 89 en was erbij op de Spelen in Helsinki (Finland) in ‘52. De Anderlechtenaar is de laatste Belgische basketbalspeler op de Spelen. “Het olympisch dorp leek toen eerder op een kazerne. We lagen op een kamer met vijf. Plezant was het allemaal wel”, lacht de laatst overgebleven sterspeler van Royal IV, toen een Brusselse club met aanzien.

Geld lenen

Zeiler Sebb Godefroid heeft veel te danken aan zijn zilver in ‘96 in Atlanta. “Voor die medaille had ik geen nagel om aan mijn gat te krabben”, weet hij. “Ik moest zelfs een lening aangaan om naar de Spelen te kunnen gaan.” Na zijn actieve carrière bleef Godefroid in het zeilwereldje hangen.

