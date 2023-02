Bij leider Sassport Boezinge tekenden er al twaalf spelers bij. Trainer Dylan Vanhaverbeke: “Mijn opdracht vanuit het bestuur was de kern verkleinen en verjongen”

voetbal eerste provincialeNa winst op SV Veurne en het verlies van SV Wevelgem City thuis in de topper tegen SC Blankenberge (2-3) is Sassport Boezinge nu alleen leider in eerste provinciale. Ondertussen tekenden er al twaalf spelers bij en zijn er drie nieuwkomers en ook een nieuwe keeperstrainer.