Bij EC Oudenhove 2.0 is huiswerk deels klaar. Trainer Kevin Van Helleputte: “Kiezen voor het sportieve, niet voor het financiële”

veldrijden Lander Loockx staat aan vooravond van drukke periode: “Batterijen zijn helemaal opgeladen”

20 december In Namen was Lander Loockx (23) er niet bij, omdat de Waalse cross meetelde voor de Wereldbeker. Het vrije weekend was een uitzondering in de kalender, maar vanaf dinsdag staat de Bertemnaar voor een drukke crossperiode. In twaalf dagen tijd zal Loockx vijf crossen voor zijn rekening nemen. De motivatie om goed te presteren is er alvast.