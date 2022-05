Bidavo op een zucht van promotie naar nationale 1: “Na missen van tweede plaats niet zo evident”

Vrijdagavond moest Bidavo een drukke avondspits trotseren om op tijd in het Limburgse Alken te geraken. “Iedereen die er kon zijn was op tijd”, glunderde coach Kristof Vroman die vijf speelsters moest missen. “Yentl Ver Eecke haakte af omwille van een heupletsel, Fien Debacker was op reis. Ook Ine Vercruysse, Jessica Lambrecht en Annelies Baston ontbraken. Toch begonnen we in Alken goed en pakten we de eerste set overtuigend met 14-25. De tweede set gaven we op het einde jammer genoeg uit handen. Anders was ons opzet al meteen geslaagd want we moesten twee sets pakken om de eindronde te winnen.”

Fantastisch seizoen

In set drie lukte het wel, ook set vier werd gewonnen. Zodat de terugmatch met dezelfde cijfers eindigde als de heenwedstrijd in Bissegem. “Allemaal niet zo eenvoudig”, benadrukte Vroman. “Na de competitie hadden we drie weken geen wedstrijd. Er was ook de ontgoocheling over het missen van de tweede plaats in de competitie. De eerste set van de heenwedstrijd wonnen we overtuigend, maar daarna werd het echt een match. Gelukkig liep het goed af. Er zijn geruchten dat in nationale 1 een plaats vrijkomt. Ik vermoed dat we tegen 15 mei duidelijkheid krijgen over de reeks voor volgend seizoen. Los van een eventuele promotie: we speelden een fantastisch seizoen.”

Twee nieuwkomers

Uiteraard hoop coach Vroman dat eind deze week het licht op groen springt om een reeks hoger te volleyballen. De kern waarmee hij de voorbereiding aanvangt zal er wat anders uitzien. Want een afslanking van vijftien naar twaalf. “Nieuwkomers zijn Lisa Bostoen van Bevo Roeselare en Britt Fransen van Wevelgem”, verduidelijkte Vroman. “We verliezen Ine Vercruysse, Annelies Baston, Lies Lecluyse, Amelie Coulon en Flore Bogaert. Enkele speelsters stoppen, anderen kozen voor een transfer. Een kleinere kern is sowieso iets makkelijker werken. Promoveren we straks gaan we enkele wedstrijden moeten pieken en vooral maken dat we degelijk starten.”