Bibberen in Beveren: Hoggas bezorgt SK Beveren krappe zege tegen gemotiveerd Club NXT

SK Beveren pakte uit met de blitzstart die we sinds enkele weken gewend zijn. Thierno Barry had in het openingskwartier al een hattrick kunnen hebben. Zijn eerste kans ging er bijna in, gelukkig kon Hoggas het werk afmaken. 1-0 na amper vier minuten. De volgende knal van Barry ging via de grond tegen de deklat, even later nog schoot hij onbesuisd over. De Beverse storm ging daarna liggen en Club NXT kwam in de wedstrijd. Hommas en Sandra testten de handen van Reus, maar die stond pal. Vermant knalde een uitstekende voorzet van Engels in het zijnet. Aan de overkant bleef het voor de rest van de eerste helft bij halve kansen. Bateau en Barry liepen elkaar in de weg bij een kopbal, de bal ging net over. Een puike bal van Ismaheel op een vrijstaande Mbokani leverde een onkarakteristieke gemiste controle op. Rusten bij een verdiende 1-0 stand.