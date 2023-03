Bezige bij Carmello Nieddu is op vele fronten actief: “Red Devils Futsal aan WK-ticket helpen, Pibo in eerste houden en bij KRC Genk Futsal nieuw team bouwen”

FUTSAL EERSTE NATIONALE - RED DEVILSCarmelo Nieddu heeft een drukke week achter de rug. Maandag streed hij met het nationaal Futsalteam voor een rechtstreeks ticket voor het WK. Woensdagavond probeerde hij in de nationale competitie met Pibo te winnen tegen Full Hasselt. Tot tweemaal toe liep het nipt spaak. Het Braziliaans getinte Georgië toonde zich efficiënter dan België en Full Hasselt trok dankzij een fenomenale eerste helft en een super Dries Vrancken ten nadele van Pibo aan het langste eind. “We gaan er alles aan doen om via de barragewedstrijd alsnog de Eliteronde te halen en om Pibo Bilzen in eerste te houden”, aldus Carmello Nieddu, die volgend seizoen T1 wordt bij KRC Genk Futsal.

De Futsal Red Devils hebben zich in Roosdaal niet rechtstreeks kunnen plaatsen voor de Eliteronde van het WK. Nochtans had het Belgisch team voldoende aan een gelijkspel tegen Georgië. In een evenwichtig duel toonde Georgië zich efficiënter en werd groepswinnaar.

“Met een zevental genaturaliseerde Braziliaanse spelers in de ploeg kon je niet spreken van een normaal duel”, blikt Naddu terug. “Dit team had weinig met Georgië te maken. Toch boden we goed weerstand. In de eerste helft hielden we ondanks enkele defensieve foutjes goed stand en waren we bijwijlen de evenknie. Na de rust dicteerde onze tegenstander het tempo, liet ons achter de bal hollen en sloeg meedogenloos toe. Omdat we ook niet bij de beste nummers twee waren, wachten twee barragematchen in april om ons alsnog te kwalificeren. Vrijdag vindt de loting plaats. Het wordt moeilijk, maar we gaan ervoor”, aldus de T2 van de Futsel Red Devils.

Nog drie finales voor Pibo Bilzen

Voor de beker van Limburg ging Pibo Bilzen nog met 0-2 in Hasselt winnen. Stiekem hoopte Carmello Nieddu dit huzarenstuk voor de competitie nog eens over te doen. In de degradatiestrijd zou dit Bilzen waardevolle punten opleveren. Full Hasselt liet zich ditmaal niet verrassen. “In de eerste helft speelde Hasselt een perfecte wedstrijd. Het was outstanding en scoorde aan de lopende band. De 1-6-ruststand zegt genoeg.”

“Anderzijds moet ik toegeven dat wijzelf onze minste eerste helft van het seizoen speelden en op een sterk keepende Vrancken stuitten. Dries pakte alles. Ook na de rust toen we wel onze draai vonden en tot 5-7 terugkeerden. We namen nog risico’s door met een vliegende keeper te spelen. Tevergeefs, het lukte niet. Toch geeft die tweede helft vertrouwen. Er resten ons nog duels tegen Châtelet, Mouscron en Eisden-Dorp. Dit worden drie finales waar we voluit gaan om het degradatiegevecht met Malle te winnen. Ik en mijn team geloven erin”, weet Nieddu.

T1 bij KRC Genk Futsal

Na drie jaar Pibo Bilzen trekt Carmello Nieddu volgend seizoen naar KRC Genk Futsal. Voor Nieddu was het geen gemakkelijke beslissing. Hij laat in Bilzen heel wat goede vrienden achter. “Ik had bij Pibo getekend voor twee seizoenen, maar door de corona-uitbraak werden het er drie. Pibo was een leuke club met een hardwerkend bestuur en gedreven spelers. Ik was er graag en ga de club ook missen. Maar er is een tijd van komen en gaan.”

“Bij KRC Genk Futsal krijg ik de kans om dichter bij huis te spelen. De binding met Genk was er altijd. Ik speelde jarenlang in het vroegere futsalteam van Genk en wil die uitdaging aangaan. Of ik KRC Genk Futsal naar eerste klasse wil leiden? Ambitie moet je hebben. Maar eerst wil ik met eigen en gemotiveerde jongeren aan een nieuwe groep bouwen. Daarna kunnen we de spelersgroep aanvullen om verdere stappen te zetten”, besluit bezige bij Carmello Nieddu.

