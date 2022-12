Bewogen week voor Sacha Fontaine en KFC Eppegem na vertrek van trainer Sam Vermeulen: “Onszelf eindelijk eens wat meer belonen”

“Tegen Rumbeke afgelopen weekend had die eerste thuiszege gekund en ook wel gemoeten”, opent Fontaine. “We maakten onze kansen niet af en slikten al te makkelijke doelpunten op stilstaande fases. Dan maak je het jezelf gewoon heel erg moeilijk waardoor we nog steeds onze eerste thuiszege najagen.”

Voetballende ploeg

“Waarom het thuis nog niet is gelukt, is niet even makkelijk te verklaren. Het is ook niet dat we buitenshuis al veel punten hebben kunnen rapen natuurlijk. We wonnen wel op Drongen, misschien niet toevallig op een kunstgrasveld. Wij zijn meer een voetballende ploeg, eerder dan een ploeg die het van duelkracht of gestalte moet hebben. En jammer genoeg zijn er zo heel veel ploegen in die reeks die dat wel meer hebben.”

“Wat dus niet wil zeggen dat we het enkel op onze grasmat moeten steken”, gaat Fontaine voort. “We moeten naar onszelf kijken en vooral punten gaan pakken in de drie resterende matchen voor de winterstop. En dan moet je scoren en dat blijft toch een pijnpunt, want we hebben de slechtste aanval van de reeks. Al slikken we aan de andere kant ook te vaak te makkelijke tegengoals. Aan beide kanten mag en moet het scherper en efficiënter. En dan zouden we onszelf eindelijk eens wat meer kunnen belonen.”

Nieuwe T1

Zoals eerder aangegeven is het momenteel oud-speler Entonio Pashaj die het Eppegemse roer in handen heeft in afwachting van een nieuwe T1. “Afgelopen dinsdag leidde hij voor het eerst de trainingen en dat verliep vlot. Hij heeft de nodige diploma’s, maar is vooral iemand die het huis kent en een grote wilskracht aan de dag legt. Eigenlijk iemand die we als speler zeker nog zouden kunnen gebruiken op dit moment om ons te sturen en te leiden. Zeker als je weet dat we dit weekend Jannes Van Remoortel en Jorn Rijmenams missen door schorsing. Twee mannen die hun mond durven opendoen, wat we misschien te weinig doen. Dan zal het aan anderen zijn om dat over te nemen, mezelf incluis.”

