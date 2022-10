Bevestigen Quinten Hermans en Fleur Moors in Maasmechelen?

Veldrijden wereldbekerHet Terhills Park in Maasmechelen in zondag voor het eerst het decor voor een veldrit. De organisatoren van Flanders Classics en de gemeente Maasmechelen pakken er meteen uit met een wereldbekercross. Net als in Beringen ligt het parcours op een voormalige mijnsite, maar toch zijn er ook een aantal verschillen. Van een fikse beklimming op een terril is er bijvoorbeeld geen sprake in Maasmechelen. Het is zondag onder meer uitkijken naar de prestaties van de Limburgers Quinten Hermans (Tormans CX) en Fleur Moors (Pauwels Sauzen-Bingoal).

De cross in Maasmechelen is in meerdere opzichten een speciale organisatie. Het decor is alvast fenomenaal, de beleving allicht ook. Al was het maar omdat de renners op het parcours langs een reuzespiegel passeren. Tijd om zichzelf te bewonderen, zal er allicht niet zijn. Naast de sportieve insteek, rekent Maasmechelen er ook op dat het publiek bij het zien van zoveel moois wat vaker de natuur zal intrekken. Daarnaast schuiven de organisatoren het belang van duurzaamheid naar voor.

“We moeten ambitieus durven zijn”, klinkt het bij burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen. “De eerste zero-waste veldrit ooit moet straks in Maasmechelen georganiseerd worden. Daarom zal deze editie als testcase dienen. Van daaruit hopen we verder te kunnen bouwen. Ik weet dat het kort dag is, maar als een internationale wielersport wil meebouwen aan ons natuuroplaadpunt, dan twijfel je niet. Maasmechelaren kunnen veel en onze mensen doen elke dag fantastische dingen. Samen met Flanders Classics hebben we alle knowhow aanwezig om van deze veldrit een succes te maken.”

Vijf Limburgers

Met vijf Limburgers aan de start, hebben de fans alvast kansen zat om de handen op elkaar te krijgen. Netjes verdeeld ook over de verschillende categorieën. Alleen bij de mannen-juniores is er geen Limburger. Quinten Hermans is in Maasmechelen pas aan zijn vijfde cross van het seizoen toe. De Looienaar won in Ardooie en stond als nummer twee op het podium in Woerden. Vorige week werd hij vijfde in Tabor. Hermans richt zijn pijlen op het EK in Namen en beschouwt Maasmechelen als voorbereiding op het kampioenschap. Hij won in het verleden wel al in Beringen, dus mijnterrein lijkt ook zijn terrein.

Aansluiting vinden

Bij de vrouwen gaat Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache) in de eerste plaats voor het verkleinen van de kloof op de Nederlandse vrouwen. In Tabor werd ze 18de, afgelopen woensdag eindigde ze in Woerden in de top tien. De achterstand op de Nederlanders en in Woerden op Vas bedroeg nog twee minuten. De opdracht is dus duidelijk: proberen om dichter bij de toppers te schuiven. Ook Julie Brouwers (De Ceuster-Bonache), 35ste in Tabor, rekent erop wat plaatsen te winnen. Ze is ook al bezig met het EK. “Al maak ik me daar weinig illusies over. Het is niet omdat de profs niet meerijden, dat er geen sterke Nederlanders zijn”, lacht Brouwers.

Arne Baers (Tormans CX) gaat bij de beloften de strijd aan met zijn landgenoten. De Palenaar hoopt vooral beter te doen dan zijn twaalfde plaats in Tabor. Tenslotte is er Fleur Moors die in Tabor derde werd. Wil de Bocholtse beter doen, dan moet ze minstens tweede worden.

