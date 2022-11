Beverendoelman Reus: “Ik zat dichtbij drie van de strafschoppen, dit is balen”

“Ik denk dat ik er bij drie van de vier strafschoppen erg dichtbij kwam", aldus Reus achteraf. “Je merkte wel dat zij erg goed waren in het nemen van strafschoppen. Ik zat vaak in de goeie hoek, maar de bal was telkens te hard of net te hoog.” Doordat de eerste twee penalty’s van SK Beveren de mist ingingen, moest Reus al echte heldendaden gaan verrichten. “Het is zuur dat we die eerste twee misten, dan moet je er als doelman al twee pakken en echt de held worden. Twee strafschoppen stoppen in een reeks is sowieso al heel erg moeilijk. Ik bleef er wel in geloven, maar het mocht niet zijn. “Het blijft een zure nederlaag. Het gevoel is helemaal anders dan wanneer je weggespeeld wordt en er een paar om de oren krijgt. We balen met z’n allen heel erg. We begonnen in de tweede helft scherp en kwamen vlak voor het einde op voorsprong. Die tegengoal in het absolute slot was verschrikkelijk.”