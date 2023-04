Beveren wint vlot van Beerschot, maar nadert niet op leider RWDM: “We kunnen niet meer doen dan wat we aan het doen zijn”

Marc Brys voor ‘feestmatch’ tegen Standard: “Dank u wel, OHL-supporters”

OHL wil nu zondag van de laatste wedstrijd van de reguliere competitie een feest maken. Sportief en extra-sportief. De kans is groot dat het ook de laatste match van het seizoen wordt. “Wij gaan er alles aan doen ploeg-in-vorm Standard te kloppen, en dan hangt het van anderen af of we alsnog de play-offs halen. Al is die kans microscopisch klein”, beseft coach Marc Brys.