Bestuur werkt verder aan de uitbouw van Boka United: “Jonge spelers zullen nog beter begeleid worden”

Co-voorzitter Frank Vandenborre licht de plannen van de club toe. “Vorige week is men begonnen met de aanleg van het synthetisch veld op de volledig vernieuwde voetbalsite in Groot-Bijgaarden. Voor de groei van Boka is dat cruciaal. Het is de bedoeling dat we volgend seizoen al op de nieuwe locatie actief kunnen zijn met een aantal ploegen. Maar ons project gaat verder dan dat. We willen in de nabije toekomst de beste clubs in de streek qua werking evenaren. Dit valt ook samen met de verdere integratie van ITNA Itterbeek volgend seizoen.”

Talenten begeleiden

De voorbije jaren investeerde Boka United in de jeugdwerking. Frank Vandenborre wil nog verder gaan. “Jonge spelers zullen nog beter begeleid worden. Jongens als Camermans of De Mol zijn al geïntegreerd in de A-kern. Daar komen op korte termijn vier tot zes jongeren bij, mogelijk zelfs meer. De samenwerking tussen de beloften, de U21 en de A-ploeg wordt nog intenser. Ze zullen veel samen trainen zodat ze van elkaar kunnen leren. De kernen zullen ook op dezelfde manier medisch begeleid worden. Stages kunnen gemeenschappelijk verlopen. De jongeren zullen extra matchen kunnen spelen tegen sterke ploegen. Het is ook de bedoeling om extra specifieke trainingen te geven of camerabeelden te gebruiken.”

Frank Vercauteren

Frank Vandenborre wil op korte termijn zijn jeugdspelers interprovinciaal voetbal aanbieden, zodat het weinig zin heeft om naar naburige clubs op een gelijkaardig niveau uit te wijken. “Talenten klaarstomen begint bij de jeugdopleiding. Enkel door daar in verder te investeren, kunnen we op termijn ervoor zorgen dat we nog makkelijker eigen talent voor onze A-kern in huis kunnen vinden. Frank Vercauteren is peter van de club. Hij is al jaren in de achtergrond betrokken samen met zoon Dennis, maar de voorbije maanden hebben we veel gepraat. Op basis hiervan hebben zij aangeboden een meer formele rol als sportief adviseur op te nemen. Zij begeleiden mee onze trainersstaf en sportieve coördinatoren.”