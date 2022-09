Bestuur van Lindeboys Leut geeft na vijftig jaar de fakkel door aan de jeugd: “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan”

voetbal vierde provinciale DIn het seizoen 1974-75 sloot Lindeboys Leut officieel aan bij de KBVB. De bestuursploeg die in de beginjaren de club leidde, gaf afgelopen weekend de fakkel door. Een enthousiaste jongerenploeg onder leiding van de nieuwe voorzitter Peter Vranken neemt de clubwerking over. Afgelopen weekend werd de oude bestuursploeg in de bloemen gezet. Voorzitter Chrit Rutten, secretaris Jos Ostach, penningmeester André Gielkens en accommodatie-verantwoordelijke Jean Prenen werden door een erehaag van 115 jeugdspelers met veel dankbaarheid uitgewuifd.

De geschiedenis van het Leutervoetbal dateert evenwel vijf jaar eerder, toen een vijftiental Leutenaren aansloten bij het liefhebbersvoetbal van de MKVV. Afscheidnemend voorzitter Chrit Rutten fungeerde toen als speler-trainer. “Omdat er toen nog geen voetbalterrein in Leut was, trainden en speelden we onze wedstrijden langs de Rijksweg in Lanklaar”, herinnert Rutten. “Nadien zorgde de gemeente voor een terrein op het Engelshof langs de dreef. De grond hoorde vroeger toe aan het Kasteel Villain XIIII. In het begin was er geen geld voor een kantine en werd een achterliggend huis ingericht met kleedkamers. Het materiaalhok deed dienst als kantine. Je kon er enkel bier en jenever krijgen. Nadin trokken we dan zigzaggend naar ons lokaal Het Lindenhof bij Jaak Breuls en Margot Stijnen. Onze naam Lindeboys verwijst ook naar dit café. Het was meestal pas bij het krieken van de morgen dat Jaak de deur op slot deed”, knipoogt Chrit Rutten, die in 1977 officieel als eerste voorzitter werd aangesteld. “De huidige kantine werd 1988 in gebruik genomen.”

Vriendengroep

Jos Ostach was doorheen al die jaren een trouw en plichtsbewust secretaris. Hij blikt vooral met veel dankbaarheid terug. “Vooral veel dankbaarheid voor de goede werking van een kleine, maar hechte bestuursploeg”, zegt Jos. “We waren vrienden en ieder had binnen het bestuur zijn verantwoordlijkheid. De voetbalploeg bracht leven en animo binnen de kleine gemeenschap van Leut. Derby’s tegen omliggende ploegen brachten heel wat volk op de been. In het seizoen 1997-98 werden we kampioen. Onder leiding van trainer Cois Vranken promoveerden we naar derde provinciale. Ik weet nog goed dat we toen van Opgrimbie met een rood geverfde ezel richting feesttent op het Kerkplein trokken. We hebben achteraf nog veel moet schuren om de verf van die ezel te krijgen”, lacht Jos Ostach, die vanaf 1995 ook in het Provinciaaal Comité zetelde, waarvan de laatste vijf jaren als ondervoorzitter van PC Limburg.

Van huis tot huis

Een vereniging moet geld in kas hebben. René Gielkens was de geschikte man om als penningmeester die verantwoordelijkheid op te nemen. “Ik ben reeds 44 jaar lid van Lindeboys Leut. Eerst als speler en sinds 1978 als kassier”, zegt Gielkens. “Zes van de zeven dagen was ik op de club. Ik was ook verantwoordelijk voor de het buffet. Dat wil zeggen: de bestellingen doorgeven aan de brouwer, meehelpen achter de toog en de geldkoffertjes maken. Hoe we aan inkomsten raakten? Jaarlijks trokken we van deur tot deur met een tombola. De inwoners stonden achter ons en sponsorden gul. Later werden eetdagen georganiseerd.”

Jean Prenen beheerde de accommodatie. Als postbode had hij veel vrije tijd en die stak hij voor een groot gedeelte in het onderhoud van de pleinen. “Op de twee velden was er altijd werk. Bladeren bij elkaar vegen, bemesten, de velden besproeien. Al die jaren kreeg ik veel complimenten dat de terreinen er mooi en verzorgd bij lagen. Ik was fier op mijn werk. Met Pascolo Bruno had ik een goede compagnon, hij gaat die taken verder zetten”, zegt Prenen.

Wederzijdse dank

Met meer dan 115 jeugdspelers wordt Leut stilaan een “grote” club. Onder leiding van nieuwbakken voorzitter Peter Vranken begint een gedreven bestuursgroep aan een nieuw hoofdstuk. “We zijn het vorige bestuur dankbaar voor hun jarenlange inzet. Op een gezonde manier gaan we de werking voortzetten en onze eigen accenten leggen. De jeugdwerking op een betaalbare manier uitbouwen is daar een onderdeel van”, zegt Peter Vranken. “Wij zijn blij dat deze personen engagement tonen en zullen zeker nog gaan supporteren. Ook voor goede raad kunnen ze steeds bij ons terecht”, besluit Chrit Rutten.

