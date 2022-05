Beste uitgangspositie voor vrouwen Gantoise in finale play-offs : “We hebben de match goed gemanaged”

De vrouwen van Gantoise namen in de ION Hockey Finals in Louvain-la-Neuve een optie op het verlengen van hun landstitel na 3-1-winst in de eerste finalewedstrijd. Voor opponent Dragons zit er zondag niets anders op dan met twee doelpunten verschil te winnen om shoot-outs uit de brand te slepen.

Na 2006, 2009 en 2021 mikken de dames van Gantoise in Louvain-la-Neuve op een vierde landstitel in de clubhistorie. De wedstrijd kon voor de speelsters van coach Kevan Demartinis niet beter beginnen: na vier minuten scoorde Ambre Ballenghien het openingsdoelpunt. Gantoise controleerde in de eerste helft de wedstrijd en verdubbelde in minuut 28 via Delfina Gaspari de score. Ruststand: 2-0.

In de tweede helft zette Noa Schreurs haar team helemaal op rozen door vanuit een scherpe hoek Dragons-doelvrouw Roos Knijff te verrassen: 3-0. Die derde goal bleek het sein voor Dragons om nadrukkelijk op zoek te gaan naar een tegentreffer. Die kwam er in de 46ste minuut via Delphine Mariën. De Red Panther devieerde een schot van de Uruguayaanse Manu Vilar in doel. Het team van coach Rob Justus kreeg nog mogelijkheden op een tweede belangrijke treffer, maar Gantoise kon de kloof van twee doelpunten verschil behouden: 3-1.

Hoog druk

“We begonnen zeer sterk aan deze wedstrijd”, aldus Gantoise-speelster Anne-Sophie Vanden Borre. “We konden hoog druk zetten. Jammer genoeg speelden we een minder derde kwart. Daar moeten we richting de tweede wedstrijd lessen uit trekken. We zijn tevreden met de score, maar het blijft sport. Als Dragons morgen de score opent, kan het een heel andere match worden. We moeten absoluut op onze hoede blijven.”

Belangrijk doelpunt

Bij Dragons scoorde Delphine Mariën het doelpunt van de hoop. “Die goal hadden we inderdaad broodnodig om in de finale te blijven”, aldus Mariën. “Morgen gaan we volle bak voor de overwinning. De druk ligt bij hen. Gantoise zal meer stress hebben om de kloof van twee doelpunten te verdedigen. Het is spijtig dat we zo vroeg in de match een doelpunt slikten. We waren te snel op achtervolgen aangewezen.”

“We hebben dit seizoen tijdens de reguliere competitie bewezen dat we Gantoise in problemen kunnen brengen”, besluit Mariën. “We speelden niet onze beste wedstrijd, maar zijn wel redelijk tevreden. Morgen moet het in ieder geval beter.”