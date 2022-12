Bertem-Leefdaal gaat na de rust op en over Elewijt en rukt verder op in het klassement: “Nog zeker één keer winnen voor de winterstop”

Niet dat zo vlot ging als de cijfers doen vermoeden, toch niet voor rust toen de brilscore op het bord bleef. “Zelf hadden we wel het gevoel dat we er in die tweede helft nog overheen gingen gaan, vooral omdat we genoeg kansen hadden om een voorsprong te kunnen wettigen”, oordeelt Sander Pauwels. “In het eerste kwartier kwam ikzelf al twee keer quasi alleen voor de keeper, dus qua afwerking kon het wel iets beter (lachje). De coach was ook niet bepaald tevreden met die 0-0 en schudde ons toch even wakker tijdens de pauze. Desondanks kwamen we snel 0-1 achter via een penaltyfase, maar ook dat kon ons niet uit onze lood slaan. Tien minuten later hadden we de achterstand al in een voorsprong omgezet en van dan af zijn we niet meer in de problemen gekomen. Elewijt telde toch de nodige geschorsten en geblesseerde spelers, dus eigenlijk moesten we wel die drie punten pakken.”