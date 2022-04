Bert Wyseur loodst KBGO Four in eerste seizoen aan de kust naar titel in derde provinciale: “Iedereen laten geloven in het verhaal”

BASKETBAL DERDE PROVINCIALEKBGO Finexa Basket@Sea Four is kampioen in derde provinciale. De ploeg is nog steeds ongeslagen en kan niet meer bijgehaald worden. Volgend seizoen mag het kustteam zijn geluk beproeven in tweede provinciale.

Knokke-Heist Two werd afgelopen weekend met duidelijke 85-36-cijfers opzijgezet. “We misten zondag nochtans met Wout Devos, Warre Crombez, Xander Covens en Tibo Decoster vier spelers”, zegt coach Bert Wyseur. “Zij waren allemaal geblesseerd en zijn normaal goed voor gemiddeld meer dan 60 punten per match. Het was aan anderen om op te staan en om defensief een tandje bij te zetten om dat te compenseren. Een pluim voor een jongen als Artim Dierendonck, die als U16-speler de afgelopen weken die opdracht prima vervulde. We zijn Knokke-Heist ook dankbaar dat ze present tekenden en geen forfait gaven. Een wedstrijd werd het evenwel nooit.”

De ploeg telt een 23 op 23 en mag pronken met de beste offense en beste defense van de reeks. “Maar die cijfers zijn niet belangrijk. Het doel was om de spelers en dus de ploeg beter, veel harder en vooral slimmer te maken.”

“De eerste maanden verliep dat vaak stroef. Ik dacht soms dat het niet zou lukken”, aldus Wyseur. “Mijn U18-ploeg bijvoorbeeld deed het, met veel minder talent, stukken beter wat het mentale aspect, de attitude en werkethiek betreft. Het uitgangspunt was vaak: ‘Wij zijn toch beter dan de andere’, iets waar ik absoluut niet mee om kon en een verkeerde mindset is. Trainingsarbeid of de ‘non approach’ waarmee sommigen basketbal speelden en vooral niet nadachten over het waarom, ik begrijp dat nog altijd niet. Als je een klein beetje talent hebt, dan moet je er alles aan doen om dat te benutten. Anders heb je later spijt. Velen hebben geen talent, maar willen wel. Het omgekeerde is arrogant.”

De klik gemaakt

“Ikzelf ben na een paar maanden gestopt met te vergelijken met mijn oude spelers en ploegen en dat heeft geholpen. Geleidelijk begonnen sommigen ook de klik te maken. Anderen zagen dat die spelers daardoor beter gingen spelen en maakten eveneens de omschakeling. Intussen waren we februari”, stelt Wyseur. “Het was eindelijk gelukt: iedereen laten geloven in het verhaal, willen gecoacht worden, elkaar graag zien, het ego aan de kant laten, een klein beetje harder zijn… Dat is voor mij een veel grotere overwinning dan de titel. Want dát zal bij de jongens met wat meer talent over een paar jaren het verschil maken tussen gemiddeld goed of net dat ietsje meer.”

Naar volgend seizoen toe verandert er niet veel. “De ploeg blijft grotendeels ongewijzigd. Jakke Deltour (U21 Izegem), Yorne Verleye (U21 KBOB) en Maxim Michaux (U16 Okapi) komen erbij. Het verschil straks is dat ik de U21 en de ploeg in tweede provinciale coach, met dezelfde kern. Dat zal gemakkelijker werken worden. Ook voor de spelers”, stelt Wyseur. “Volgend jaar proberen we in tweede provinciale een rustig seizoen te spelen, maar zoals altijd willen we elke match winnen. Niets moet, alles mag.”

Eerste keer kampioen

“Het was voor elke speler de eerste titel. Ik had het geluk de afgelopen jaren daar een aantal keren van te mogen proeven, maar of het nu eerste landelijke, derde nationale of derde provinciale is: kampioen spelen, op welk niveau ook, is vaak een unicum. Iets wat je als speler niet veel meemaakt. Ik had hen gezegd dat ze van dit moment een herinnering moesten maken”, aldus Wyseur. “Ze hebben goed geluisterd. Al vraag ik me af of iedereen zich nog alles zal herinneren. Maar ik was blij te zien dat ze echt en samen heel hard hebben gevierd.”

“Persoonlijk plezierde me het meest dat heel wat spelers, ouders en coach Jeroen uit Kortrijk, waar ik tot vorig jaar trainer was, aanwezig waren. Ook de vele berichten van Kortrijk-spelers die er hun door eigen match zondag niet bij konden zijn, maar de moeite namen op voorhand iets te sturen, deden plezier. Dat respect, die loyaliteit, dankbaarheid en vriendschap, daar draait het om.”