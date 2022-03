Bert Van Lerberghe van partij in Bredene Koksijde Classic: “Niet wachten op een sprint”

WIELRENNEN PROFSZonder twijfel had Bert Van Lerberghe (29) graag naast Tim Merlier op het podium van Nokere Koerse gestaan. De naar Tiegem uitgeweken Waregemnaar werd vierde en bekampt vrijdag in de Bredene Koksijde Classic opnieuw zijn beste vriend.

Nokere Koerse kende voor de pion van Quick.Step-Alpha Vinyl nochtans geen al te beste start. Na 10 kilometer kwam hij ten val. Elleboog en heup kregen een dreun. Toch kon Van Lerberghe zich in de strijd om de zege mengen. “Met de ploeg was het de bedoeling om Nokere Koerse zo lastig mogelijk te maken”, blikt Van Lerberghe terug. “Ik denk dat er net iets te weinig met hetzelfde plan aan de start waren gekomen. Op de laatste kasseistrook zat ik goed, maar toen had ik een akkefietje met een andere renner. Ik verloor 20 plaatsen en moest de laatste 4-5 kilometer nog opschuiven. De inspanning te veel. Toch had ik Tim nooit kunnen kloppen.”

Ook omdat de gewezen Belgische kampioen zijn sprint perfect timede. “Op die kasseien van Nokereberg is het een speciale sprint”, weet Van Lerberghe. “Je moet na de afzink links zitten. Dan heb je de perfecte lijn om die twee bochtjes door te gaan en je snelheid niet te verliezen. In dat geval kan je, zoals Bouhanni een paar jaar geleden, met een aantal lengten voorsprong Nokere Koerse winnen. Ik had mezelf niets te verwijten. Alleen had ik graag met mijn beste vriend op het podium gestaan. Want ik kom niet vaak meer in zo’n situatie. Meestal offer ik mijn kansen op voor een andere snelle man.”

Van Lerberghe of Vernon

Misschien krijgt Van Lerberghe vrijdag in Bredene Koksijde Classic een nieuwe kans om naast titelverdediger Merlier op het podium te staan. De kans is groot dat op de zogenaamde Via Roma van Koksijde wordt gesprint. “We hadden nog geen bespreking, misschien zal de sprint weer voor mij zijn ofwel voor Ethan Vernon”, aldus Van Lerberghe. “Ethan is snel, maar misschien nog niet sterk genoeg om in zo’n sprint zijn mannetje te staan. Ik hoop dat het peloton in waaiers wordt getrokken, wij gaan niet wachten op de sprint. Zelf ben ik relatief in orde. Of ik echt in topvorm ben, zal ik volgende week zondag na Gent-Wevelgem kunnen zeggen.”