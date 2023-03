Bert Stas en STVV lopen warm voor de komst van KRC Genk: “We gaan zondag vlammen tegen de leider”

voetbal jupiler pro leagueZondagnamiddag is het hoogdag op Stayen met de komst van leider KRC Genk. De Kanaries moeten na een nul op negen de rug rechten. Aan animatie zal het niet ontbreken. Brand manager Bert Stas is druk in de weer om de supporters een fantastische namiddag te bezorgen. De derby leeft in de regio Haspengouw. Het initiatief ‘10.000 Vlammen één Vuur’ is een groot succes. Er zijn al bijna 8.000 tickets de deur uit.

“Hoe het allemaal voor mij is begonnen dat avontuur als brand manager bij STVV? Ik kwam als kleine jongen samen met papa naar STVV en werd er ook jeugdspeler. Professioneel ben ik actief geweest bij Voka Limburg en communicatiebureau Idearté. Vorige zomer besloot ik mijn aandelen te verkopen en mijn carrière een nieuwe wending te geven. Na een goed gesprek met voorzitter David Meekers zaten we op dezelfde golflengte. We wilden de uitstraling van STVV opnieuw vergroten en Stayen weer laten vollopen. De Japanse eigenaars waren ook onmiddellijk mee in het verhaal.”

“Werken voor de club van je hart is een jongensdroom”, stelt Bert Stas. “Als brand manager wil ik in eerste instantie een luisterend oor zijn voor iedereen met een geel-blauw hart. Veel supporters sturen hun ideeën via mail of komen mij bezoeken tijdens de wedstrijden. We proberen altijd iets te doen met de suggesties van onze aanhang. We werken ook samen met lokale partners. Zo organiseerden we een inzameling voor tweedehands merchandising tijdens ‘Lichtjes in het Park’. Op de kermis hing de STVV-lifestylecollectie in de vitrine. Verder zijn er natuurlijk onze prachtige muurschilderingen met de tien spelers van de eeuw, die kunstenaar Tom Herck maakte.”

“We krijgen veel positieve reacties en dat doet deugd voor ons hele team. En het aantal toeschouwers groeit aan. Er worden meer abonnementen aan de man gebracht. Voor zondag is het de wedstrijd van het jaar met de derby tegen rivaal KRC Genk. Ons initiatief ‘10.000 Vlammen één vuur’ is een groot succes. We gaan onze supporters in de watten leggen. Voor aanvang van de wedstrijd openen we ons nieuwe fandorp, gratis toegankelijk. De Tiensesteenweg sluiten we af en we plaatsen een mobiele tap en voorzien een DJ.”

Rug rechten

“Wat we tussen de lijnen mogen verwachten? Voor het sportieve moet je bij Bernd zijn, niet bij Bert (lacht). De laatste weken loopt het stroever. Deze groep verdient krediet en steun van de aanhang. We rekenen erop dat iedereen strijdlust en passie toont zondag. De spelers zullen hun rug rechten. Op Stayen kan het spoken. Natuurlijk is Racing Genk een sterk team, maar zondag gaan wij voor een stunt zorgen.”

