Bert Sleewaegen wint met Galmaarden in Teralfene: “Schoenen weer aangebonden als vriendendienst”

Volgend maand wordt Bert Sleewaegen 38 jaar. Hoort een (ex-)voetballer dan niet in de zetel met een glaasje wijn in de hand naar het televisiescherm te kijken? Een lach volgt. “Het was inderdaad de bedoeling dat ik zou stoppen met voetballen. Na twintig jaar actief te zijn geweest bij een eerste ploeg vond ik dat het tijd was voor iets anders. In augustus kreeg ik echter veel telefoontjes van ploegen die nog een spits zochten. Telkens zei ik dat ik gestopt was. Tot Galmaarden aanklopte. Ik kende enkele spelers bij de ploeg en zij konden me overtuigen om weer aan de slag te gaan. Ik heb de schoenen weer aangebonden als vriendendienst.”

Drie maanden?

Bert Sleewaegen verklaarde zich akkoord om de club uit de nood te helpen. “Het is de bedoeling om Jeroen Schoukens in de kern tijdelijk te vervangen. Jeroen sukkelt met een knieblessure. In januari zou hij opnieuw inzetbaar moeten zijn. De club heeft me intussen wel al gevraagd om toch maar het seizoen uit te doen. Dat moeten we de komende weken verder bekijken. Het moet combineerbaar blijven met mijn familiaal en maatschappelijk leven. Mijn twee kinderen voetballen ook. Dat betekent wekelijks vijf trainingen. Ik heb in ieder geval afgesproken dat ik slechts één keer per week train. Fysiek lukt het nog goed. Niet dat ik nog die explosiviteit van tien jaar geleden heb, maar het valt mee. Zonder voorbereiding in de benen en met slechts één training op de teller debuteerde ik direct tegen Borchtlombeek. Het was niet zo dat ik daags nadien uit mijn bed strompelde. Het is de bedoeling dat we met Galmaarden een rustig seizoen in de linkerkolom meemaken. Tot nu toe lukte dat. Ons programma was nochtans pittig met matchen tegen Hoeilaart, Kester-Gooik en Meise. Op Leeuwkens Teralfene konden we zondag verder bevestigen.”