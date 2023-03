Bert Pattyns Bredene Koksijde Classic en Youngster Coast Challenge: zekerheid voor volgende zes jaar!

Over twee weken vormt de Ter Duinenlaan in Koksijde weer de aankomstzone van de Youngster Coast Challenge (U23) en de Bredene Koksijde Classic (profs). De kans is groot dat beide wedstrijden uitdraaien op een massaspurt.

Gestart wordt, zoals de laatste jaren gebruikelijk, in Bredene ter hoogte van het Staf Versluyscentrum. De beloften beginnen om 11 uur aan hun koers, de profs om 12 uur. “De Challenge gaat volledig over het parcours van de Classic, alleen is de afstand minder”, verduidelijkt koersdirecteur Stefaan Decleir. “Met de profs doen we Kemmel, Scherpenberg, weer Kemmel en Rodeberg. De beloften doen enkel Kemmel- en Rodeberg en rijden dan naar de Moeren. De Monteberg zit niet in het parcours.”

Geen trottinetterijders

De beloften doen in Koksijde nog twee lokale ronden, de profs drie. In de Ter Duinenlaan wordt dit keer gesprint in de richting van de kerk. “Die jeugd is onze dada”, benadrukt voorzitter Bert Pattyn. “De Youngster Coast Challenge kan je enkel doen in de schaduw van een grote koers. Het ziet er naar uit dat onder meer Alec Segaert hier zal starten. Ook een Amerikaanse nationale selectie zakt naar onze beloftenkoers af. Dat zullen naar alle waarschijnlijkheid geen ‘trottinetterijders’ zijn. Het Jumbo-Visma Development Team ontbreekt omdat de Olympia’s Tour een paar dagen later start.”

Geen Bora-Hansgrohe

Bij de profs worden de ex-winnaars Pascal Ackermann en Tim Merlier aan de start verwacht. Uitdagers worden Sam Welsford, Hugo Hofstetter, Edward Theuns, Thibau Nys, Dries De Pooter en Jensen Plowright. “De Australiër won vorig jaar onze Youngster Coast Challenge”, weet Pattyn. “Op vrijdag 17 maart zal hij bij Alpecin-Deceuninck sprinter van dienst zijn. Uiteraard vind ik het jammer dat Arnaud De Lie voor Milaan-Sanremo kiest. Dat Bora-Hansgrohe afhaakt is minder begrijpelijk. Die ploeg verblijft in die periode in Rumbeke, maar mag wellicht door een trainer de Bredene Koksijde Classic niet rijden.”

Tijdens de voorstelling had voorzitter Pattyn goed nieuws over de toekomst van zijn wedstrijden. “Zekerheid voor zes jaar”, glundert hij. “Koksijde zegde toe, Bredene beloofde verder te doen. In 2024 proberen we een sterker deelnemersveld te krijgen. Een organisator is een beetje een sportman en heeft dus ook ambitie.”