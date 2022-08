Bert Longin schrijft geschiedenis in Zolder met een zevende overwinning in de 24 Hours: “Het was een zege van de perfectie”

autosportDe 44ste editie van de 24 Hours of Zolder was de eerste van het nieuwe reglement met GT- en toerwagens. Een editie ook die resulteerde in de vierde zege voor Audi, de negende voor het team PK Carsport. En vooral de editie waarin Bert Longin alleen recordhouder is geworden op vlak van aantal zeges, want met zeven trofeeën doet de Leuvenaar nu een zege beter dan Anthony Kumpen en Marc Goossens.

Het record waarover in Zolder gesproken werd, was uiteraard de zevende zege van Bert Longin. De Leuvenaar deed het een eerste maal in 2002, exact twintig jaar geleden en meteen schreef hij met de Chrysler Vier drie opeenvolgende zeges op zijn naam. Vervolgens was het even wachten tot 2010 en de Porsche van Jo Jamers, waarna meteen een vijfde zege volgde met de WRT Audi R8. In 2019 deed Longin het dan met zijn zoon in een Norma M20FC van Krafft Racing en nu staat dus de eerste zege met een GT2 ook op zijn naam.

Mooiste ooit

Opvallend, Longin won dus met GT1, GT2 en GT3 en met de open prototypes. “Iets waar ik toch wel trots op ben”, begint hij het gesprek. “Het was een emotionele zege, misschien wel mijn mooiste ooit, hoewel ik niet zoveel reed als anders”, is Longin eerlijk, enkele dagen na de zege op Circuit Zolder. “Het was een zege van de perfectie, met geen enkele fout van de rijders. Een feilloze wagen, een team dat perfect werkte en dus een zeer mooie overwinning. Bovendien waren we favoriet en dan is het altijd moeilijker dan wanneer je als outsider start zoals bijvoorbeeld in 2010 met de Porsche. Ik heb echt genoten van het hele weekend en het feit dat ik dit nog steeds kan op mijn 56ste en zevenmaal deze race win, betekent veel voor mij. Ik wil dan ook iedereen bedanken die bij deze zege betrokken is geweest.”

Longin heeft duidelijk nog plannen in de autosport. “Maar ik ga in de toekomst iets minder rijden. Dat betekent niet dat ik werkloos ga toekijken. De nadruk ligt op de carrière van mijn zoon Stienes en ik ga wel zien wat ik ga doen. De 24 uur van Spa volgend jaar is zeker iets waar ik naar uitkijk. Met de nieuwe Audi GT2 waarmee we in Zolder hebben gereden, mogen we ook in Spa starten en dat is een optie. Uiteraard zie je me zeker terug in Zolder, voor wie weet een achtste.”

