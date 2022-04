Bert Longin racet in Belcar, maar coacht ook trio BV’s en topsporters

Op Circuit Zolder heeft PK Carsport zijn Belcar-plannen voor 2022 bekend gemaakt. Het Hasseltse team zet twee wagens in, een Audi R8 LMS GT2 en een BMW M2 CS. Waar Peter Guelinckx, Bert en Stienes Longin in de Audi plaatsnemen, zullen Junior Planckaert, Jurgen van den Broeck en Andy Peelman in de BMW M2 racen. Het Belcar-kampioenschap start op 15 mei in Zolder.

Het Hasseltse PK Carsport zal in de editie 2022 van het Belcar Endurance Championship twee wagens laten rijden, in twee verschillende klassen. Een indrukwekkende Audi R8 LMS GT2 komt uit in de GTA-topklasse en zal worden bestuurd door Peter Guelinckx, Bert en Stienes Longin. Daarnaast verschijnt er in de TA-categorie ook een BMW M2 CS in de PK Carsport-kleuren, en dat bommetje zal worden bestuurd door het BV-trio Andy Peelman, Junior Planckaert en Jurgen Van den Broeck. Noblesse oblige: voor beide wagens zijn de ambities hoog.

Longin vervult ook de rol van rijderscoach voor het trio. “Ik wil de jongens van de BMW op die manier zeker proberen helpen”, stelt Bert Longin. “Als je enkele basistechnieken perfect onder de knie hebt, ga je automatisch sneller, slijten je banden minder en rij je vooral ook veiliger. Op die manier kan je heel snel heel wat vooruitgang boeken. Ik ben er zeker van dat ze voor een podium in de Touring-klasse zullen kunnen gaan.”

Trio BV’s en sportmannen

“Bij PK Carsport zitten we helemaal goed”, weet Jurgen Van den Broeck. Vorig jaar won de Kempenaar de Belcar-titel bij de toerwagens en mikt ook in zijn derde autosportseizoen hoog. “Ik denk dat we wel enige ambities mogen koesteren. PK Carsport legt voor zichzelf altijd de lat hoog, en daar kunnen wij de vruchten van plukken.”

“Ja, dit is echt teamwerk”, vult Andy Peelman aan. “Iedereen heeft het meestal over de rijders, of over Bert en Anthony als leiders van dit project, maar daarachter staat nog een heel team van heel capabele mensen, die er voor zorgen dat alles piekfijn in orde is. Dat mag ook wel eens gezegd worden.”

Voor Junior Planckaert, die vorig jaar zijn autosportdebuut maakte in de Ford Fiesta Sprint Cup, wordt het de eerste keer dat hij tijdens wedstrijden een wagen moet delen. “Dat loopt wel los”, stelt Planckaert met de glimlach. “Het klikt ontzettend goed met Andy en Jurgen en ik ben er van overtuigd dat we ons dit seizoen goed zullen amuseren.”